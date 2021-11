A modo de ejemplo, la funcionaria y electa senadora nacional contó que los hoteles NH Cordillera y el Aconcagua no tienen una sola habitación. "Ellos mismos dicen que hace bastante no les pasaba esta situación. También hay un altísimo nivel de reservas en las bodegas. Entre este sábado y el domingo quien no tenga reservas le será prácticamente imposible acceder a esta actividades relacionadas con el enoturismo", dijo.

1 MEP_2457.jpg La ministra de Turismo, Mariana Juri, se mostró sorprendida por la gran cantidad de turistas.

Como en otras experiencias, los viajeros de CABA y Buenos Aires encabezan la lista de turistas que arriban a Mendoza y en esta oportunidad se notó un incremento de las personas procedentes de la Pampa Húmeda. Esta vez se sumaron además los brasileños gracias a la habilitación de los tres vuelos semanales directos, lo que ya se está reflejando en los restaurantes los días de semana, cuando solían tenían menos comensales sobre todo en la época de la pandemia.

Otro dato positivo es que hay muy buena ocupación en la Ciudad, "que es donde más costaba su recuperación. Casi no hay lugar en ningún lado a horas de que se produzca el pico del finde", expresó.

https://twitter.com/mariana_juri/status/1461672413654097920 Mendoza maravilla y atrae a muchos influencers. Gracias a Nuria Cano y Sebas Méndez, la pareja española que desarrolla con SN Challenge contenidos para @YouTubeEspanol, por aceptar la invitación de visitar la provincia y mostrar los atractivos para los turistas pic.twitter.com/36HSOXoSyM — Mariana Juri (@mariana_juri) November 19, 2021

Balance nacional

Todos los destinos de la Argentina dan cuenta de que el movimiento turístico para este fin de semana largo estará entre el 15% y el 25% por encima del movimiento que había para esta misma fecha en los últimos años pre pandemia.

Las muy buenas proyecciones están en línea con lo ocurrido durante el fin de semana largo de octubre, en el que se movilizaron 4.250.000 turistas, la mejor cifra de la última década para esa fecha de acuerdo a lo informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Este fin de semana largo de noviembre más de 300 mil argentinos y argentinas van a viajar por el país con PreViaje y van a movilizar más de $8 mil millones. Y de acá a fin de año alrededor de un millón de personas van a viajar con el crédito otorgado por PreViaje, el programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Actualmente, 2,5 millones de personas eligieron un destino con PreViaje. El plan todavía está abierto hasta el 31 de diciembre para la gente que quiera sacar su viaje para febrero o el resto del 2022.