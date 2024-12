María Paz Blanco y El Poder de Quererte: "Puedes tener grandes problemas en la vida y ser feliz"

image.png

Fue justamente el diagnóstico que recibió con Santi, su hijo, lo que movió todo dentro de ella y lo que hizo que se diera cuenta que uno no puede quedarse quieto. ”Tenemos que entender que en la vida, el dolor es parte de la experiencia, es algo que no puede omitir. Todos tenemos que desarrollar herramientas y aprender a lidiar con el dolor, tarde o temprano va a pasar un momento doloroso en la vida. Podemos controlar nuestros pensamientos, actitud, pero un episodio doloroso muchas veces no está en nuestro control”, manifestó María Paz Blanco.

No obstante, la misma escritora se encarga de separar el dolor del sufrimiento. El primero es necesario, el segundo es algo creado por el ser humano y es totalmente opcional, ya que uno cuando tiene dolor, lo que debe hacer es convertirlo en otra cosa. En otras palabras, es transformar la oscuridad y eso “solo se puede con la luz”, explicó a Diario UNO.

El problema de las redes sociales

Las redes sociales han llenado de mensajes de cómo ser feliz a través de simples pasos, o de que no hay que estar triste. La misma autora de El Poder de Quererte se hizo responsable de defenestrar este tipo de mensajes.

“Por un lado, tenemos una corriente del vamos que tú puedes, esto no es para tanto. Es un positivismo tóxico, de minimizar y reprimir las emociones. No es que haya pasado, no se permitió que pase. Eso se ve mucho en las redes sociales, es una pseudo resiliencia, es una evitación, es una máscara de que yo soy fuerte. Por otro lado, está esa corriente que dice que tenés que hacer un duelo, que estés pésimo, porque como estás sufriendo no se te permite ser feliz. Son muy contradictorias”, señala y añade que lo más importante, en realidad, es que cada uno es dueño de su verdad.

“Cualquier situación que sea dolorosa, si la emoción no se manifiesta, el cuerpo siempre habla lo que la boca calla. A mí me pasó con mi hijo, traté de hacerme la fuerte y desarrollé una enfermedad autoinmune. Se me caía el pelo. Y el médico me dijo que lo que no había llorado, lo hacía a través del pelo”, dijo y agregó que siempre hay que hacerse cargo del dolor y ser empáticos con el dolor de otro: “La felicidad no se debe buscar afuera, no es algo que se alcanza, ni se compra. Cuando tenga dinero, voy a poder hacer el posgrado y seré feliz. Eso se llama psicología aplazada, que es cuando ser feliz es cuando se consigue algo, pero si hoy no eres feliz, tampoco lo vas a ser en ese momento. Tenemos que dejar atrás ese concepto de psicología aplazada. Puedes tener grandes problemas en la vida y ser feliz”, dio, a modo de enseñanza, la escritoria María Paz Blanco, autora de El Poder de Quererte.