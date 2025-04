María Elena, la hermana de Bergoglio que el papa Francisco nunca volvió a ver

Con 77 años (11 menos que el Sumo Pontífice), María Elena es la menor de los cinco hermanos concebidos por María Regina Sívori y Mario José Bergoglio, y tiene dos hijos.

"Cuando escuché Habemus Papa, me instalé ante el televisor. Ni se me ocurría que iba a ser mi hermano, él no quería ser Papa", sostuvo María Elena, hoy enferma y residente de una residencia religiosa de la provincia de Buenos Aires con monjas.