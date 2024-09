Marcelo Tinelli fustigó a Milei: "Qué festejaban, ¿sacarles 3 kilos de asado a los jubilados?"

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelo Tinelli y su novia Milett Figueroa llegaron a Mendoza y disfrutaron del mundo del vino

Allí, los legisladores pagaron su comida con una tarjeta de débito de veinte mil dólares. Tinelli calificó el evento como "bizarro" y criticó la iniciativa en ese momento. “Me pareció muy bizarro, el que llevaba $20.000, el que llevaba un kilo de helado. No entendí muy bien qué estaban festejando, ¿sacarles 3 kilos de asado a los jubilados?”, indicó.

Luego agregó: “No me gustó esa manera, como los diputados radicales que votaron diferente. Muy raro, pero en este país ya nada es raro”.

En otra parte de la entrevista, Tinelli habló sobre Milei en particular al resaltar sus habilidades en economía, aunque lamentó su falta de una personalidad más política. “Me parece que sabe mucho de economía, pero es cero político, no tiene habilidades como político. No me gusta que se siga abriendo la brecha, que todo el tiempo estemos peleando con todos, es siempre lo mismo en este país, entonces es muy difícil construir algo serio en base a tanta pelea, a tanto troll, agresión, agresión a periodistas”, sostuvo Tinelli.

Y sumó: “A nivel carácter no me gusta esa manera que tiene de ser. Una violencia todo el tiempo. Me parecen muy violento él y su gente, a veces, con sus actitudes”.

Fuente: La Nación.