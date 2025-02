El fin del mundo por Los Simpsons

En varios episodios, Los Simpsons lograron predecir gran parte de los hechos sucedidos. Una nueva que podría pasar es el 28 de febrero de 2025, con el posible fin del mundo. Los fanáticos pueden esperar que este sea el primero que no se haga realidad.

findel mundo.webp Esta predicción del fin del mundo se realizo hace varios años

Hay un episodio de 1998 del programa titulado "El último día de Springfield" en el que todo el pueblo sufre un apagón total. No hay vehículos en marcha, no hay electricidad, no hay teléfonos móviles ni ninguna planta de energía nuclear a la que Homer pueda ir a trabajar.