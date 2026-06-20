Maipú homenajeó al fotógrafo Jorge "Coco" Yáñez en el Parque Metropolitano

Dolor por su partida y orgullo por su legado

Marcelo Ruiz, reconocido fotógrafo y amigo de Coco, manifestó: "Como compañero de cámaras, tuvimos el privilegio de contar con él como un docente natural. Te enseñaba a hacer periodismo y sabías que, si en un lugar estaba Coco, estabas respaldado y contenido. Te guiaba y te ayudaba con solo mirarte, y uno aprendía día a día observando su manera de trabajar”.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, participó del homenaje.

A lo largo de su carrera, “Coco” Yáñez construyó una trayectoria marcada por el compromiso con la verdad y la excelencia profesional, desempeñándose como periodista y fotoperiodista en medios de referencia en Mendoza y el país.

Su trabajo dejó una marca profunda por su capacidad de retratar la realidad con sensibilidad, mirada crítica y un fuerte compromiso con la tarea de informar.

Amigos y familiares se reunieron para despedir a Coco Yáñez.

Su profesionalismo, dedicación y credibilidad lo convirtieron en una figura de consulta permanente dentro del ámbito de la comunicación provincial. Desde la imagen, supo construir un legado basado en la responsabilidad y el respeto por el ejercicio periodístico.

De esta manera, Maipú destaca el aporte invaluable de Jorge “Coco” Yáñez al periodismo mendocino y reafirma la importancia de preservar la memoria de quienes, a través de su trabajo, contribuyeron a narrar la historia de la provincia y a inspirar a nuevas generaciones de comunicadores.