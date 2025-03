Mafalda, Susanita y Manolito están casi listos para brillar en la Arístides Villanueva

Sonia Lopez, escultora Mafalda Restauración Aristides (7).jpeg "A Mafalda pude traerla a mi taller", dijo Sonia López a Diario UNO. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

“Resta colocar la última capa protectora, que es la que permitirá que no se desgasten tan rápidamente como las veces anteriores. Eso no va a pasar hasta este fin de semana, porque necesito sí o sí que el tiempo me acompañe”, explicó la restauradora a Diario UNO.

"Ni lluvia ni humedad para la capa protectora"

Para finalizar el trabajo, es fundamental que no haya lluvia ni humedad. “Es algo técnico, tal vez imperceptible, pero insisto, para mí los personajes van a estar realmente listos cuando la última capa esté colocada”, detalló López.