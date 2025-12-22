Inicio Sociedad Luis Landriscina
Cuentos populares

Luis Landriscina y el cuento de la Navidad: el relato popular donde no se usa la grosería para hacer reír

El humorista Luis Landriscina celebró el viernes 19 de diciembre 90 años. Nada mejor que celebrar junto a su clásico cuento de Navidad

Luis Landriscina, un genio del humor argentino, cumplió 90 años y sigue más vigente que nunca.

Luis Landriscina, humorista argentino que el viernes pasado cumplió 90 años de edad, no para de alegrar al mundo entero con sus relatos populares, costumbristas y humorísticos. Y en época de Navidad, nada mejor que evocar a uno de sus cuentos más increíbles de su extenso repertorio.

Con un lenguaje criollo y tono coloquial, Luis Landriscina no para de sorprender con sus relatos, trayendo todo el tiempo a personajes típicos del campo argentino y la vida cotidiana.

Es complicado que se pueda elegir cuáles son los mejores cuentos de Luis Landriscina, ya que el chaqueño posee un enorme repertorio de relatos de usos y costumbres regionales, cada uno con un estilo propio.

Pero sí está claro que hay varios cuentos que están destinados a ser inmortales y por más que pasen los años, siguen más vigentes que nunca. Y claramente nunca pasarán de moda.

La manera de expresarse, con un dialecto pausado que traslada al lugar de los hechos a quien esté escuchando, es una marca característica de Luis Landriscina a la hora de expresar su estilo narrativo.

Con un humor simple y sano, con situaciones picarescas y muchas veces absurdas, donde el oyente termina sintiéndose muy identificado, Luis Landriscina sabe muy bien cómo captar la atención.

Luis Landriscina y su cuento de Navidad

Entre todo su repertorio de cuentos y relatos, hay algunos que son muy conocidos y que uno no se cansa de escucharlos una y otra vez.

En ese sentido y ya metidos de lleno con el clima de Navidad, nada mejor que disfrutar del legendario relato del gran humorista argentino sobre las fiestas de fin de año.

Luis Landriscina y sus 90 años

El pasado viernes 19 de diciembre, Luis Landriscina festejó su cumpleaños número 90. El artista chaqueño festejó acompañado de algunos íntimos amigos y en los últimos días recibió un reconocimiento como padrino del Museo del Mate de Buenos Aires.

En su novena década y con las disminuciones físicas propias de la edad, el músico continúa con una vida social activa e incluso se muestra en redes sociales.

