Luana, Doménico y Guillermo, Los Tres Mosqueteros que representarán a Mendoza en la Olimpíada Matemática Argentina

Doménico explica cómo se formó el equipo: "Guille había empezado con las participaciones individuales y dijo que tenía ganas de empezar con las mateclubes -en equipo-, él ya había comenzado a juntarse con Luana y me uní. Me terminó gustando y me quedé".

Tres Mosqueteros representantes de Mendoza en Olimpíada Matemática Argentina 2.jpg Los Tres Mosqueteros, Dome, Guille y Luana, tres chicos de 6º grado que representarán a Mendoza en la final nacional de la Olimpíada Matemática Argentina.

Guille confirma las palabras de Dome: "Estaba en las individuales y armé el grupo". Luana cuenta cómo es que trabajan en equipo tres chicos de sexto grado: "Es divertido, tenés que repartirte las tareas y hay que pensar, más que todo. Así aparecen diferentes opciones, pensamientos distintos" que obviamente hay que conjugar criteriosamente para llegar tan lejos como han llegado.

"Los Tres Mosqueteros" arrancaron su "entrenamiento" durante el comienzo del ciclo lectivo 2024. Se reunían en la casa de alguno de los integrantes del equipo una vez a la semana y, conforme se acercaba cada una de las instancias eliminatorias, redoblaban las reuniones.

En junio y julio se hicieron las dos primeras instancias eliminatorias a nivel nacional y en forma virtual. Miles de chicos en toda la Argentina, el mismo día y a la misma hora rindieron este nivel. Los mosqueteros mendocinos pasaron a la siguiente etapa que ya no fue virtual, sino presencial, en octubre, en Godoy Cruz. Ganaron entre 18 equipos y por eso están en la final de Córdoba.

En la instancia definitoria son más de 500 los participantes y determinar en un examen de dos horas quién es el ganador es un poco injusto. Por eso el haber llegado hasta acá, ya es todo un logro para cualquiera de los pibes que estarán en La Falda, incluyendo, por supuesto, a los mosqueteros mendocinos.

Con respecto a la final del 25 de noviembre Luana no se muestra nerviosa ni preocupada: "Estoy contenta, porque va a ser divertido estar ahí". Guille dijo estar "relajado porque ya fui la otra vez -en la modalidad individual en la que quedó segundo a nivel nacional- y básicamente feliz porque ya sé que va a ser divertido". Dome se suma a la "tranquilidad" del grupo y todos aclaran que es más importante la experiencia que la posición en la que terminen.