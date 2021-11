Lourdes, la joven mendocina que "fue astronauta" y ahora tiene una beca para estudiar en Estados Unidos

En 2020 la pandemia de coronavirus obligó a Lourdes a terminar su escuela secundaria de manera virtual y mirar con incertidumbre el 2021. A principios de año cursó un nivelatorio dictado en Buenos Aires relacionado con la carrera teatral. "Pero la virtualidad y la distancia me hicieron desistir. Afortunadamente llegó la oportunidad de Estados Unidos para el año que viene" explica Lourdes.

Lourdes Gabriel estudiante mendocina en la NASA.jpg Lourdes en el "Space Camp" de la NASA, en 2019.

No obstante, comenzó una tecnicatura en Administración de Empresas y, al mismo tiempo, se inscribió en la Licenciatura de la misma disciplina en la UNCuyo. Pero su vocación son las tablas.

Lourdes consiguió la beca aplicando directamente con la Embajada de Estados Unidos a través de un programa llamado Education USA que en Mendoza se lleva adelante a través de AMICANA.

"La beca es pequeña porque cubre 10% o 15% de la cuota, es una beca anual que te dan cuando ingresás. La carrera es de 8 semestres y hay un costo muy grande que lo tengo que asumir yo, o mi familia", comenta la joven.

Por ese motivo sigue buscando ayuda. "Se puede costear alguna parte consiguiendo más becas, o trabajar para la universidad, que si bien tampoco cubre todo, ayuda. O bien buscar becas de diferentes fundaciones, que es a lo que apunto hoy" dijo la estudiante.

La joven necesita la ayuda lo antes posible. Su meta es arrancar en Estados Unidos en febrero, cuando comienza el primer semestre 2022. "Si se complica desde lo económico, lo puedo mover al siguiente semestre", graficó. Pero no es la idea.

Lourdes Gabriel beca en Estados Unidos.jpg Lourdes aplicó para la beca de AMDA y su excelente manejo del idioma inglés fue fundamental. Pero necesita más ayuda.

Para acceder a la primera beca y también a la posibilidad de estudiar en Los Ángeles, fue necesario dominar perfectamente el idioma inglés. "Es fundamental, hay que tener rendidos exámenes internacionales para aspirar a esta beca" aclaró Lourdes. Incluso su excelente nivel del idioma fue de gran ayuda para su experiencia en la NASA en el 2019.

"Mi intención, mi meta fue siempre estudiar actuación. Por la pandemia comencé a estudiar Administración de Empresas, pero mi enfoque está en la actuación. Tengo un gran gusto por la ciencia y en la escuela siempre me gustó mucho estudiar las materias básicas. Pero mi lado artístico no estaba muy a la vista. Sin embargo, es una cosa de familia: mi mamá escribe, toca la guitarra, pinta, mi abuela también pintaba y como a los 8 o 9 años descubrí en un taller del primario que me gustaba mucho el teatro" resumió Lourdes.

Finalmente agregó: "Siempre me llamó mucho la atención esto de poder ser todo el tiempo alguien diferente, ser un personaje distinto, donde en ninguno sos vos, pero al mismo tiempo en todos sos vos. En el teatro encontré un forma de expresión que no encontré en otros lados y me enamoré mucho de esto."