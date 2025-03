Esto ocurre porque un día la temperatura es alta y al día siguiente puede ser baja, con un clima que no es regular. Por lo tanto, hay que tomar ciertos recaudos y la clave es intentar que el cuerpo no tenga importantes ni repentinos diferencias de temperaturas. Por eso no se debe tener el aire acondicionado o la calefacción ni muy alto ni muy bajo, ya que los picos de temperatura debilitan las defensas y abren paso a los causantes de los resfriados y la gripe.

Trucos para evitar resfríos en los cambios de temperatura

Los especialistas explican que la dieta es fundamental para enfrentar los cambios de temperatura, ya que se debe tener en cuenta los nutrientes esenciales, prestando especial atención a la vitamina C ya que protege las células y arma nuevas barreras de defensa. Además, incrementa la capacidad proliferativa de los linfocitos C y mejora el sistema inmune, lo que permite reducir el número de infecciones.