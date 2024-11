Los trapitos "blue" se instalaron en la Arístides Villanueva y piden hasta $3.000 por estacionar

trapitos blue Desde las 20, se empieza a ver la llegada de los trapitos "blue" a la calle Arístides Villanueva.

Se agrupan por cuadra y se quedan hasta la madrugada

"Maestro, se lo cuidamos con 2.000 o 3.000 pesos estamos bien", le dijo un trapito a un hombre que estacionó su auto en la primera cuadra de la Arístides, en una recorrida que hizo Diario UNO.

El estacionamiento medido, mientras la comuna implementa el pago por aplicación, es, o debería, ser gratuito. Esta situación se repite todas las noches, según comentó el dueño de uno de los bares de la primera cuadra de la Arístides, la más concurrida de la zona: "Es un problema que tenemos y cada vez crece más. En general vienen después de las 20".

Los trapitos "blue" son jóvenes, en general de 20 a 30 años, que agarran una cuadra cada uno y empiezan a cobrar hasta que viene la Policía o los agentes de Tránsito a sacarlos, ya que los ven por el sistema de videovigilancia.

"A los cinco minutos vuelven, con otra remera o incluso la misma, y los vuelven a sacar y así un loop que se repite hasta las 3 cuando cerramos", relató un comerciante.

El servicio de "cuidacoches" sin autorización municipal está prohibido por el artículo 57 del Código Contravencional y la pena es una multa desde $63.500 a $127.000 o arresto desde 5 hasta 10 días.

Los trapitos blue y los niños que piden Los trapitos "blue" suelen pedir entre 2.000 y 3.000 pesos.

De hecho hace unos días, pero en la otra arteria conocida de restaurantes, la calle Sarmiento, un guardia de seguridad de la pizzería Bigalia recibió dos piedrazos de unos menores de edad y casi pierde el ojo. El hombre había visto que habían agarrado las piedras e intentó evitar que las tiren y en ese momento fue herido.

¿Por qué no deberían cobrar por estacionar?

Hay una situación que se dio de hecho: los tarjeteros, porque no les es redituable trabajar en la Arístides, prefieren estar en calles más céntricas y no van hacia la arteria de los bares. Lo que llevó a que, al no haber personas autorizadas por el municipio que puedan cobrar a quienes dejen su auto en la calle, el estacionamiento es gratuito.

"Siempre costó conseguir gente que quiera trabajar en la Arístides porque la mayoría va de noche y tienen pocas horas de trabajo. Muchos también decían que se tenían que irse temprano para sus casas porque no pasan micros a altas horas de la madrugada, entonces dejaron de ir", explicaron desde la comuna.

Para evitar estos problemas, desde la comuna plantearon un nuevo estacionamiento que consistirá en una aplicación digital en el celular. Esta tendrá una geolocalización que marcará el lugar donde se dejará el vehículo y, a través de ella, se podrá pagar el valor del estacionamiento. Esta aplicación, a su vez, le indicará a los inspectores que la persona ya pagó.

La aplicación tendrá una alarma para avisarle al usuario cuando se esté por terminar el turno que abonó; lo mismo hará con los inspectores.

En el municipio destacaron que, por el momento, funcionará en Arístides, Belgrano y Sarmiento, pero que la idea es extender el sistema una vez que los ciudadanos se acostumbren a utilizarlo.

También aclararon que el costo no cambiará para los conductores.

