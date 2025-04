Los tours de compras a Chile bajaron el 50% y los organizadores analizaron los motivos

Tours de compras Chile 1.jpg Los micros que realizan tours de compras y que antes hacían unos 60 trayectos por día, actualmente realizan entre 25 y 30

La estacionalidad, un motivo de la baja en los tours de compras

Las personas consultadas coincidieron en que se realizan muchos más tours de compras en época estival por una cuestión de seguridad: tiene que ver con la seguridad de que no habrá inconvenientes para cruzar de vuelta a Mendoza en menos de 24 horas.

Por esta razón es que, según aportó Silvia (vendedora) la gente que va a realizar compras en verano es mayor cantidad que la que viaja en otoño y mucha menos en invierno, meses en los que nada garantiza que quienes crucen a Chile por tierra no se queden del otro lado de la cordillera por el cierre del Paso Internacional.

Es decir que en esta época del año, las que cruzan son las personas que viven de comprar y vender -como en el caso de Silvia -y aprovechan hasta el último día del horario de verano, porque luego el túnel deja de estar habilitado las 24 horas.

Viajes a Chile 1.jpg La disminución de los tours de compras tiene que ver, entre otras cosas, con la época del año y la baja del consumo

Baja del consumo, otra razón de que se realicen menos tours de compras

De este aspecto también se ocupó de opinar Adrián Alín, presidente de la Cámara de comercios y servicios del Centro (Cecitys). Si bien no se refirió puntualmente a la disminución de tours de compras a Chile, sí afirmó que el consumo continúa en picada, en general. Lo cual también afecta a quienes venden productos traídos de ese país.

Además, muchos de los compradores de indumentaria como zapatillas o elementos electrónicos, ya aprovecharon los meses en los que la conveniencia del cambio fue novedad y no vuelven a comprar.

Pasajes más caros y algunos problemas con la mercadería

Otra de las realidades con las que actualmente se encuentran las personas que viajaban frecuentemente a comprar a Chile es que se ha incrementado el valor de los viajes.

El organizador de viajes manifestó que el viaje que llegó a costar 60.000 pesos - incluía el pasaje y el traslado a las compras en Chile – actualmente cuesta alrededor de 10.000 pesos.

Esto no solo sucedió por la inflación, sino porque en un principio hubo viajes realizados por empresas que no tenían los permisos al día y que utilizaba unidades sin mantenimiento. Entonces, se presentaron muchos problemas en los viajes. Esas empresas actualmente no viajan y solo quedan las que tienen sus micros en condiciones.

En cuanto a los problemas con la mercadería, desde el SICR explicaron que lo que está sucediendo es que la gente no respeta el cupo de 300 dólares de mercadería que puede traer sin tener que pagar aranceles aduaneros.

Muchos han intentado pasar en los tours de compras aparatos electrónicos como drones, tablets o iphones sin pagar y lo que sucede es que la mercadería se les decomisa. En estas transacciones frustradas han perdido el suficiente dinero como para no continuar viajando.