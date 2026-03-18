Los titulares de Volver al Trabajo fueron notificados sobre los nuevos cursos

Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo)

El gobierno nacional de Javier Milei reemplazó al ex Potenciar Trabajo en dos programas, por un lado el mencionado Volver al Trabajo (capacitación laboral para personas de 18 a 49 años) y por el otro, en Acompañamiento Social (asiste a mayores de 50 años y madres de 4 o más hijos).

Volver al Trabajo empezó a recibir convocatorias a cursos de formación profesional

La abogada laborista y panelista de Crónica TV, Tamara Bezares, dio a conocer más detalles sobre el futuro de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en un vivo a través de su cuenta de Instagram confirmando que ambos programas están llegando a su fin.

Bezares brindó detalles y destacó que algunos beneficiarios de Volver al Trabajo les llegó las convocatorias para participar en los cursos de formación profesional. Siendo parte de las primeras acciones vinculadas al proceso de reconversión del programa de cara a la implementación de los Vouchers Educativos.

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Por otro lado, la doctora en leyes indicó que todavía no hay información oficial sobre cómo será el traspaso al nuevo sistema de Vouchers Educativos. Pero, que algunos beneficiarios hayan recibido la convocatoria a las capacitaciones es indicio que el proceso de reconversión está en marcha.

Si los resultados son positivos, Nación planea expandir este modelo a los más de 900.000 beneficiarios durante el transcurso del año.

Por último, Tamara Bezares reiteró que en mayo será la última vez que los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobraran el beneficio.