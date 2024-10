Los Soles de Santiago, el último libro de Viviana Rivero y una historia que preocupa a muchos

- Yo me crié con un papá escritor y muy buen escritor, pero no podía vivir la de la literatura. Tenía una mamá que nos pedía carreras lejos de la literatura, con papá ya bastaba. Ninguno siguió una carrera así, pero las pasiones nos persiguen y nos atrapan. Cuando mis hijos comenzaron a estar más grandecitos, comencé a ser dueña de unas horas de mi vida y en lugar de incluirlas en el estudio jurídico, comencé a escribir. Nunca había tomado un taller literario, solo era muy lectora. Me gustaba todo. Ese primer libro se convirtió best seller y después un segundo libro “Mujer Maestra” que gana un premio a novela histórica y ahí dije “bueno, podría vivir de esto”. Si me iba bien con los libros, no volvía más. Y con el tercero también me fui muy bien y ya no volví.

- En Los Soles de Santiago escribís sobre dos mujeres separadas en el tiempo. ¿Por qué contar una historia de ese modo, o en este caso dos?

- Por varias razones, las dos historias transcurren en distinto tiempo, pero en el mismo lugar que hoy se llama el Camino de Santiago. El mismo espacio físico y la idea era mostrar cuántas cosas hay en común. El Camino de Santiago tiene algo que hace muy bien al hombre, que es lo natural. Con los años se va a ver bastante aterrador, pero si volvemos a lo natural, están conectadas las dos historias. La moderna es dependiente de la anterior. Van a encontrar esa identificación.

- Tu especialidad son las novelas históricas, pero se nota mucho que hay una investigación previa. ¿Cuándo comienzas a hacerla, cómo sabes que es el momento de largar todo y empezar a escribir?

- En el penúltimo libro me metí en el imperio romano, leí 32 libros y me preparo hasta sentirme lista. No puedo detenerme, La vida diaria, el entorno político, social, todas esas cosas uno las tiene que tener muy clara. Me estoy dando cuenta, a veces incluso lee novelas de época, entrevistas. Cuando yo siento que vivo en ese lugar, ahí me pongo a escribir.

- Sos una de las escritoras que más se leen, pero ¿qué lee Viviana Rivero?

- En general no tengo tiempo para leer por gusto, leo en vacaciones. Te imaginas que 32 libros llevan un tiempo, leer. Por gusto, leo los fines de año.

Sinopsis de Los Soles de Santiago, el libro de Viviana Rivero

Dos mujeres valientes entrelazan dos momentos históricos, el año 31 a.C. y el año 2055. En esos tiempos tan distantes entre sí, ambas transitan por una misma geografía, que hoy se conoce como el Camino de Santiago, en España.

Es el futuro y las autoridades globales controlan las vidas de las personas. Como parte de un plan sistemático, ya no se ven adultos mayores en las calles: desaparecieron tras las últimas pandemias que azotaron el planeta. Eme perdió a sus padres y está sola, agobiada y sin trabajo. Todo cambia cuando se cruza con Hache, miembro de una organización rebelde que planea un sabotaje en Santiago de Compostela. A fin de infiltrarse sin levantar sospechas, Eme asume la identidad de una peregrina. Mientras avanza por las rutas ancestrales, se ve inmersa en un mundo nuevo, que la conecta con la naturaleza y la espiritualidad. Allí conoce a Orión, con quien vivirá un gran amor, y se adentra en una antiquísima historia vinculada con Las Médulas, mítica mina de oro del Imperio romano, y con Cazue, una mujer perteneciente a la tribu de los astures que libró una dura batalla para recuperar a su hijo robado.

Viviana Rivero vuelve con una novela adictiva y vibrante, que se aventura a la vez en el futuro y en el pasado. Más allá de su cautivadora trama, Los soles de Santiago plantea cuestiones fundamentales acerca del destino peligroso que se cierne sobre el ser humano cuando violenta la armonía del universo.