Los kioscos de diarios y revistas ya pueden sumar rubros y hasta vender café al paso

La Ciudad de Mendoza dispuso ampliar los rubros de los escaparates o kioscos de diarios y revistas para impulsar su reconversión. La nueva autorización incluye la venta de café al paso.
La medida busca actualizar la actividad frente a los cambios tecnológicos, permitiendo incorporar nuevos productos y servicios en más de 50 puestos distribuidos en la Ciudad de Mendoza.
También se relaciona esta reconversión con la disminución de ventas de diarios y revistas, cada vez más acentuada en los últimos tiempos.
Acuerdo con el sindicato de canillitas
La iniciativa, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, fue consensuada con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza.
La ordenanza actualiza el régimen vigente y permite incorporar rubros accesorios y nuevas prestaciones, manteniendo como actividad principal la venta de publicaciones.
Entre las incorporaciones se encuentran productos como libros, artículos de librería, souvenirs, accesorios tecnológicos, artesanías, artículos regionales y recuerdos turísticos, como también artículos relacionados con la seguridad vial de peatones y ciclistas.
Comprende servicios a la comunidad como recarga de tarjetas, carga de saldo de sistema de estacionamiento medido digital, entrega de correspondencia, carga de dispositivos electrónicos y conectividad, venta de pasajes terrestres de mediana y larga distancia, entre otros.
Y se presenta la posibilidad de venta de café al paso, con autorización previa de tal actividad.
En Ciudad existen 56 escaparates que podrán acceder a esta ampliación
"La medida reconoce el valor cultural y social de esta actividad, vinculada históricamente con la circulación de la información y la vida democrática", dijeron desde la comuna.
La implementación no será automática, sino que cada titular deberá gestionar de manera individual la ampliación del rubro ante el municipio, cumpliendo con los requisitos establecidos.
Algunos de los nuevos permisos estarán sujetos a evaluación del área de Comercio, en función de la normativa vigente y la zonificación correspondiente.