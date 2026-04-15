Los kioscos de diarios y revistas ya pueden sumar rubros y hasta vender café al paso

Acuerdo con el sindicato de canillitas

La iniciativa, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, fue consensuada con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Mendoza.

La ordenanza actualiza el régimen vigente y permite incorporar rubros accesorios y nuevas prestaciones, manteniendo como actividad principal la venta de publicaciones.

Entre las incorporaciones se encuentran productos como libros, artículos de librería, souvenirs, accesorios tecnológicos, artesanías, artículos regionales y recuerdos turísticos, como también artículos relacionados con la seguridad vial de peatones y ciclistas.

Comprende servicios a la comunidad como recarga de tarjetas, carga de saldo de sistema de estacionamiento medido digital, entrega de correspondencia, carga de dispositivos electrónicos y conectividad, venta de pasajes terrestres de mediana y larga distancia, entre otros.

Y se presenta la posibilidad de venta de café al paso, con autorización previa de tal actividad.

En Ciudad existen 56 escaparates que podrán acceder a esta ampliación

"La medida reconoce el valor cultural y social de esta actividad, vinculada históricamente con la circulación de la información y la vida democrática", dijeron desde la comuna.

La implementación no será automática, sino que cada titular deberá gestionar de manera individual la ampliación del rubro ante el municipio, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Algunos de los nuevos permisos estarán sujetos a evaluación del área de Comercio, en función de la normativa vigente y la zonificación correspondiente.