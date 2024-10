Los delfines se comunican a través de sonrisas: así lo asegura un nuevo estudio

Así lo asevera un estudio publicado en la revista iScience. Según los expertos, los delfines hacen una expresión de boca abierta, comparable a una sonrisa humana.

El análisis, la hipótesis y el resultado

La investigación fue hecha por un grupo de científicos provenientes de Italia y Francia. Estos expertos observaron a once delfines en el Zoomarine de Roma. También prestaron atención a otros once delfines en el parque de animales llamado Planète Sauvage

Los defines “sonreían” cuando estaban en el campo de visión de su compañero de juego. Esta técnica de comunicación era recíproca con su compañero de juego. Expertos defienden la hipótesis según la cual al “sonreírse” entre sí, los delfines evitan que sus juegos se convirtiertan en una pelea real debido a una falla en la comunicación. Aunque algunos investigadores prefieren no llamarlo "sonrisa", la mueca ocurre en situaciones concretas y sobre todo, cuando jugaban entre ellos. El porcentaje es realmente alto: 92% de casos en los que sonreían a los de su misma especie y en situaciones de distensión. No ocurrió lo mismo cuando jugaban con humanos o solos: la mueca de la felicidad no estaba presente.

Científicos revelaron que estos animales tampoco tienen esta expresión sonriente cuando nadan en paralelo o cuando están boca abajo. Mucho menos cuando tienen interacciones agresivas.

La compleja comunicación entre delfines

Desde hace tiempo la comunidad científica avocada al estudio de los animales mamíferos tiene el foco puesto en los delfines. Catalogado como un animal de veras "inteligente" tiene un complejo sistema de comunicación que muchas veces los resguarda de los depredadores. Al jugar usan silbidos y señas visuales, y así logran objetivos en conjunto. Y cuando se encuentran en peligro, también hacen uso de estos silbidos para alertarse entre sí.

Delfines 3.jpg

Científicos admiten que el comportamiento de "sonrisa" está presente mayoritariamente en delfines que viven en cautiverio. Señalan que también ocurre en la vida al natural, aunque quizá con menos frecuencia, ya que se encuentran ocupados buscando comida y salvaguardándose de los depredadores.

►TE PUEDE INTERESAR: El pueblo escondido a 1 hora de Nueva York donde puedes ver delfines desde la playa

¿Has visto alguna vez a los delfines sonreír? Ahora sabes por qué esta situación se asemeja mucho a la de los humanos.