Los controles de ANSES que pueden dar de baja el beneficio AUH o SUAF de forma automática

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Los controles de ANSES sobre los ingresos de beneficiarios AUH y SUAF

Es importante remarcar que los controles sobre los ingresos de los beneficiarios AUH y SUAF son distintos, ya que SUAF tiene un sistema de "escalas" (se cobra menos a medida que más gana el trabajador); mientras que la Asignación Universal por Hijo tiene un límite "de corte" único y mucho más bajo.

SUAF: el impacto de superar los topes

Para mantener el derecho al cobro de SUAF, deben cumplirse estos dos requisitos:

Tope Individual: ningún integrante del grupo familiar puede ganar más de $2.722.595 (brutos).

ningún integrante del grupo familiar puede ganar más de (brutos). Tope del Grupo Familiar (IGF): la suma de los ingresos de todos los integrantes no debe superar los $5.445.190 (brutos).

El impacto de superar los topes de ANSES son los siguientes:

Pérdida del beneficio: si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, todo el grupo queda excluido del cobro, incluso si la suma total de ingresos del hogar es menor al tope máximo permitido.

Suspensión automática: ANSES realiza cruces de datos mensuales con la AFIP y los empleadores. Si en un mes determinado tus ingresos (brutos) superan el límite, el pago se suspende para ese período.

realiza cruces de datos mensuales con la AFIP y los empleadores. Si en un mes determinado tus ingresos (brutos) superan el límite, el pago se suspende para ese período. Reducción progresiva: antes de llegar al tope máximo, existen "escalas". A medida que los ingresos suben, el monto que se paga por cada asignación disminuye.

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Este es el tope de ingresos en AUH

Para cobrar la AUH, el grupo familiar no debe superar un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Si se supera el tope: se pierde el derecho a la prestación. A diferencia del SUAF (que tiene escalas y topes mucho más altos), la AUH está diseñada exclusivamente para personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales o trabajadores de casas particulares con ingresos bajos.

(que tiene escalas y topes mucho más altos), la está diseñada exclusivamente para personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales o trabajadores de casas particulares con ingresos bajos. Cruces de datos: ANSES realiza controles mensuales. Si el sistema detecta que algún integrante del grupo familiar comenzó a trabajar "en blanco" con un sueldo superior al mínimo, o si sus ingresos declarados exceden ese límite, la asignación se suspende automáticamente.

ANSES evalúa la suma de los ingresos de ambos progenitores (si conviven). Se tienen en cuenta:

Salarios de trabajos informales declarados.

Rentas de monotributo social.

Cualquier otro ingreso registrado en las bases de datos del Estado.

¿Qué pasa si conseguís trabajo en blanco?

Si tenías AUH y empezás un trabajo registrado:

Dejás de cobrar AUH (porque tu ingreso ahora es "formal").

Pasás a cobrar SUAF automáticamente.

automáticamente. El monto que vas a cobrar dependerá de en qué rango caiga tu nuevo sueldo bruto.

Hijos con Discapacidad

Es el único caso donde no existen topes. Tanto en SUAF como en AUH, si el hijo tiene una discapacidad, se cobra la asignación sin importar cuánto gane la familia.