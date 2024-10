Los comerciantes del centro buscan estrategias para contrarrestar el boom de los tours de compras a Chile

Sin embargo, no es lo único que han pensado para destrabar, al menos en parte, las compras de los mendocinos, que antes a una semana del Día de la Madre se mostraban mucho más activos.

comercios del centro, venta en el centro de Mendoza, compras en el microcentro pronóstico del tiempo, invierno (17).jpeg Por la crisis, los mendocinos han dejado de comprar en los negocios del centro. Los que pueden hacerlo, prefieren cruzar la cordillera y aprovechar los precios de Chile. Foto: Martín Pravata / Diario Uno

Una caída sostenida de la actividad comercial

El representante de los comerciantes no fue optimista, de cara a la crisis de su rubro. "Las ventas en comercios continúan cayendo 15% y la situación no repunta. Por esto hemos decidido abrir durante el feriado, como lo hacen los shoppings y otros centros comerciales. Si ellos lo hacen, no vemos por qué nosotros no", manifestó Alín.

También destacó que la paralización del comercio no solo afecta a los comerciantes en sí, sino a otros sectores de la economía, como por ejemplo, el rubro gastronómico, el sector turístico y hasta las actividades culturales, tal y como ocurre en mayor escala con la construcción.

El problema, según Alín, va a ser mantener los puestos de trabajo, que son el punto débil de la cadena comercial.

Estrategias para contrarrestar la baja en las ventas

Además de la medida de tener abiertos los comercios durante el feriado, Alín explicó que están pensando en promociones para el Día de la Madre.

"Con mucho esfuerzo, hemos llegado a un acuerdo con Fecovita y regalaremos un vino blanco dulce reuniendo tickets acumulados de 50.000 pesos", sostuvo el comerciante. También habrá vouchers de compra por los que los clientes podrán participar.

El problema se ha venido acumulando con el paso de los meses. Solo repuntó un poco en julio con el aguinaldo y los comercios que más lo han sentido son los que se encuentran en las zonas periféricas al microcentro, donde ya han comenzado a verse persianas bajas en carácter permanente.

La situación no parece mejorar, puesto que no hay anuncios de nuevas firmas que busquen invertir en la provincia. La última gran inauguración fue el bazar de productos chinos Yaffany, que sirvió para revitalizar la zona de calle Las Heras, pero por el momento no hay más sorpresas. Lo que los comerciantes buscan es apenas mantenerse sin la imperiosa necesidad de cerrar o despedir personal.