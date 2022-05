Ante la suba de casos en la provincia la directora del Programa Provincial de Inmunizaciones Iris Aguilar, explicó la semana pasada que esto se debería a una cuestión estacional normal en el otoño e invierno, e instó a los mendocinos a completar los esquemas de vacunación.

En el mismo sentido, esta semana la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti expresó que "Este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”. Además, la funcionaria aseguro que "no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

Cada vez son más los casos de Covid en Mendoza en consonancia con la Nación.

Casos y muertos por Covid en Mendoza

En cuanto a la cantidad de casos de Covid-19 se registraron:

Determinaciones: 4.903

Confirmados: 210

Fallecidos 0 y 2 caso fallecido notificado en SISA (corresponde a personas fallecidas con fechas anteriores).

Contagios según grupo etario:

La franja etaria de los 15 a los 59 años es donde más contagios se producen. Sigue manteniéndose en el 81% de los infectados.

El promedio de edad de recuperados es de 41 años, de fallecidos 72 años y de confirmados 41 años.

Muertos por Covid en Mendoza según grupo etario:

El 73,8% de los fallecidos en la provincia tiene entre 60 años y 89 años y las personas de más de 90 años representan el 8,6%.

Situación de camas críticas:

En cuanto al factor ocupacional de camas críticas, el Gran Mendoza es del 9,09% y el 5,66% en todo el territorio mendocino.

