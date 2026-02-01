Los barcos expertos en escapes que tienen en vilo a las potencias marítimas mundiales

Una flota fantasma preocupa y mantiene en vilo a toda Europa. En los últimos días, se hizo conocida que la Unión Europea sumó a 41 barcos a su lista de sanciones marítimas. Todos ellos pertenecen a la llama flota fantasma.
La decisión de la Unión Europea tiene como fin ir contra la nación que contrata a estos navíos que forman parte de la flota fantasma y terminar con una guerra que mantiene en vilo a Europa desde hace varios años.
Qué es la flota fantasma que preocupa a Europa
La flota fantasma es la forma que tuvo Rusia de esquivar las sanciones de la Unión Europea. Este no ha sido un invento ruso. De hecho, ya existían antes de la guerra contra Ucrania, pero desde que esta se desató, la flota fantasma ha aumentado en número y en servicio hacia la gigante nación presidida por Vladimir Putin.
En el caso de Rusia, la flota fantasma fue contratada para poder enfrentar las sanciones contra el sector energético y la prohibición de prestar servicios que permitan el transporte marítimo de petróleo.
La idea de la Unión Europea era frenar las exportaciones de petróleo que son vitales para Rusia y allí, en ese momento, fue que este país recurrió a la llamada flota fantasma, que consiste en diferentes barcos, entre ellos petroleros, a lo que el país ofrece sus propios seguros.
"Estos petroleros representan el 90% de las exportaciones de crudo y el 36% de los envíos de productos petrolíferos" desde Rusia, según el Instituto KSE de la Escuela de Economía de Kiev.
La sanción contra la flota fantasma consiste en sumar 41 de esos buques a la lista de sanciones marítimas y así impedir que estos barcos sigan operando fuera de los mecanismos de transparencia y evitando todo tipo de control internacional.
Con esta nueva sanción, ya sin casi 600 los buques que están bajo las siguientes medidas y que tienen que ver con el uso de Rusia sobre la flota fantasma:
- prohibición de acceso a puertos habilitados
- bloqueo a servicios marítimos y seguros
- controles estrictos para evitar el transporte de mercancías ucranianas saqueadas