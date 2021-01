¿Los alérgicos pueden vacunarse contra el coronavirus?

También aclaró el profesional que no se han reportado problemas en personas con alergias alimentarias o asma que se han vacunado.

¿Y los niños?

El doctor Vázquez de la Torre explicó que en España como en casi todo el mundo, "hay muy pocos casos reportados de pacientes graves pediátricos. No está aprobada aún la vacuna para los niños porque, entre cosas, cursan muy levemente la enfermedad. En el futuro seguramente se aprobará cuando todo el mundo adulto esté vacunado pero dependerá de la evolución sanitaria de cada país".

El caso de Noruega

El experto español contó que tomó conocimiento de lo sucedido en Noruega con el fallecimiento de 30 ancianos que fueron vacunados contra el Covid y dijo lo siguiente: "Supe lo que pasó pero no tengo información ni datos precisos. No obstante, es un hecho que se trataba de pacientes terminales y de que fallecieron no por la vacuna, sino por las patologías que arrastraban".

La desconfianza

Álvaro Amo Vázquez de la Torre fue consultado por la desconfianza que en el algunos sectores de la Argentina tienen hacia la vacuna rusa Sputnik V y respondió: "Cada vacuna tiene su mecanismo y ha tenido que pasar rigurosos controles sanitarios. La gente se tiene que quedar tranquila porque todo fármaco o vacuna que llegue al mercado pasa controles de calidad muy exhaustivos. Sé que en Rusia la Sputnik V Rusia está siendo bastante efectiva".