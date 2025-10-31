Ubicado en el corazón de las montañas Black Hills, en Dakota del Sur, el Monte Rushmore es uno de los monumentos más emblemáticos de Estados Unidos y una de las obras escultóricas más impresionantes del mundo. Esculpido directamente sobre la roca, este colosal relieve muestra los rostros de cuatro presidentes estadounidenses que marcaron la historia del país.
Curiosidades
Los 4 presidentes que inmortalizaron su legado en el Monte Rushmore: quienes son y cuál es su historia
De seguro, en alguna película habrás visto el rostro de estos hombres tallados en una roca. Son 4 presidentes que hicieron historia y hoy te contamos por qué
Esta idea de tallar rostros en una roca o monte no fue elegido al azar. Pues la idea original fue de un historiador de la zona que pretendía que algunos héroes del oeste, como Lewis, Clark, Sacajawea y Nube Roja, estuvieran esculpidos en la roca. Sin embargo, el escultor original de la obra, terminó eligiendo a cuatro mandatarios que representarían los primeros 150 años de historia estadounidense.
Quienes son los cuatro presidentes tallados en el Monte Rushmore
Las imponentes figuras talladas en granito representan a cuatro presidentes que marcaron 150 años de la historia de Estados Unidos:
- George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos y líder de la independencia. Su figura simboliza el nacimiento de la nación. Ejerció desde 1789 hasta 1797
- Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia y promotor de la expansión territorial del país hacia el oeste. Ejerció el cargo de presidente desde el 1801 hasta el 1809, siendo el tercero en ocuparlo. Durante su gobierno se llevó adelante la compra de Luisiana, acuerdo comercial en el que Napoleón Bonaparte le vendió una porción de tierra.
- Theodore Roosevelt, reconocido por su papel en el desarrollo económico, la construcción del Canal de Panamá y su fuerte impulso a la conservación del medio ambiente. Fue el presidente número 26 de Estados Unidos.
- Abraham Lincoln, recordado por abolir la esclavitud y preservar la unión del país durante la Guerra Civil. Ejerció como presidente desde el 1861, hasta el 1865. Su mandato terminó de manera repentina porque fue asesinado.
Características del Monte Rushmore
- El proyecto fue ideado por el escultor Gutzon Borglum en 1927 y tardó 14 años en completarse, finalizando en 1941.
- Tiene 18 metros de altura y está dentro de un parque conmemorativo bajo el cuidado del Servicio de Parques Nacionales.
- La obra completa abarca más de 5,000 kilómetros cuadrados de superficie montañosa.
- Más de 400 trabajadores participaron en la obra, utilizando explosivos y herramientas de precisión para dar forma a las gigantescas figuras.
- El objetivo inicial era crear un símbolo que celebrara los ideales de libertad, democracia y progreso que definieron la historia estadounidense.
- También ha sido objeto de controversia, ya que se construyó en tierras sagradas pertenecientes al pueblo Lakota Sioux, quienes consideran que el sitio fue tomado injustamente tras la expansión de los colonos.
- Es un ícono cultural, presente en películas, documentales y obras de arte.