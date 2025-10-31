Los 4 presidentes que inmortalizaron su legado en el Monte Rushmore: quienes son y cuál es su historia

Esta idea de tallar rostros en una roca o monte no fue elegido al azar. Pues la idea original fue de un historiador de la zona que pretendía que algunos héroes del oeste, como Lewis, Clark, Sacajawea y Nube Roja, estuvieran esculpidos en la roca. Sin embargo, el escultor original de la obra, terminó eligiendo a cuatro mandatarios que representarían los primeros 150 años de historia estadounidense.

Quienes son los cuatro presidentes tallados en el Monte Rushmore

Las imponentes figuras talladas en granito representan a cuatro presidentes que marcaron 150 años de la historia de Estados Unidos: