Lo dice la ciencia: los 5 deportes que son tan o más efectivos que los antidepresivos

En ese marco, la investigación de especialistas científicos -cuya fuente citamos en esta nota-, determina que en numerosos casos el ejercicio es tan o más efectivo que tomar un antidepresivo. Todo un dato.

Ahora, la pregunta es: ¿Cuáles son los 5 deportes que ayudan al cuerpo y la mente? Repasamos una lista de 5 a tener en cuenta para salir de casa y darlo todo en pos de nuestro bienestar general. Liberar endorfinas y serotonina es la clave tanto en pacientes bajo tratamiento psicológico como en personas que no estén transitando un problema o dificultad mental. A todos nos sirve.

El deporte -y el ejercicio físico en general- estimula el crecimiento celular, lo que se traduce en pensamientos positivos y bienestar general ya que, además, ayuda a controlar el estrés, la hipertensión, reduce las inflamaciones y aumenta la salud metabólica.

"El ejercicio ayuda a aliviar el dolor, el más natural y antiguo que se conoce, y ayuda a combatir el estrés y la ansiedad bajando sus niveles", asegura Víctor Padial, experto y vocal de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO).

Es muy importante tener en cuenta que NO hay que dejar el tratamiento psicológico o psiquiátrico para reemplazarlo por el deporte. La recomendación es combinar una cosa con otra permanentemente.

Los 5 deportes para combatir la depresión

Yoga : la actividad preferida por quienes buscan el equilibrio entre cuerpo y mente. Ayuda a la relajación y combate dolores de espalda.

: la actividad preferida por quienes buscan el equilibrio entre cuerpo y mente. Ayuda a la relajación y combate dolores de espalda. Pilates : este ejercicio físico de tono muscular, muy de moda en el mundo, aporta relajación. Se basa en el control de la respiración, concentración. Origina bienestar general y una sensación de calma tras cada clase o sesión.

: este ejercicio físico de tono muscular, muy de moda en el mundo, aporta relajación. Se basa en el control de la respiración, concentración. Origina bienestar general y una sensación de calma tras cada clase o sesión. Taichí : arte marcial milenario de origen chino. Con armonía, combina movimientos del cuerpo, concentración y respiración.

: arte marcial milenario de origen chino. Con armonía, combina movimientos del cuerpo, concentración y respiración. Boxeo : libera endorfinas y origina una sensación de felicidad. Reduce el estrés, ayuda a mejorar la autoestima y la confianza.

: libera endorfinas y origina una sensación de felicidad. Reduce el estrés, ayuda a mejorar la autoestima y la confianza. Natación: tal vez el deporte más recomendado para todo tipo de cuadros. Según especialistas, contactarnos con el agua nos da esa sensación de regresar al vientre materno. Nos relaja. Un estudio del National Center for Biotechnology Information (NCBI), ayuda a reparar células de cualquier daño cerebral a nivel molecular. Ayuda al estado de ánimo, reduce el estrés y la depresión.

