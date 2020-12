Llevó a su madre herida en una carretela durante 14 kilómetros hasta el hospital

Oscar cuenta que en la calle estaba, tendida en la carretela, la mujer herida, y su hijo junto al caballo. "El marido de la señora estaba dentro del Hospital, y lo hacían ir de un lado para otro, haciendo trámites, mientras nadie venía a asistir a la mujer, con una camilla o una silla de ruedas".

Cargó a su mamá en una carretela para llevarla al hospital

Además cuenta que "la mujer tenía una pierna fracturada y le costaba respirar, era una mujer de edad avanzada, de muy bajos recursos" y subraya que "no los dejaron ingresar por el sector de vehículos hasta la puerta, para que la pudieran ingresar al Hospital" y agregó que "había varios policías, que solo los vinieron a mirar varias veces, pero nadie trajo algo para llevar a la mujer adentro y que la atendieran".

carretela 1.jpg

Oscar contó que "yo he tenido la desgracia de ir de urgencia al Hospital y siempre me han atendido maravillosamente. Siempre he tenido una silla de ruedas cuando me bajaban de la ambulancia. entonces, no pido ni más ni menos para esta gente humilde que lo que me han dado a mi" y resalta que "yo no los conozco, no soy nada de ellos, pero son seres humanos que merecen un trato igual a cualquiera".