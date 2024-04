Llegó La Cabrera a Mendoza, el restaurante de carne asada más famoso del mundo

La Cabrera es el restaurante de carne asada más famoso del mundo, con sucursales en Miami, Santiago de Chile, España, Colombia, Filipinas, México, Paraguay, Perú y Palermo en Capital Federal, y ahora también en Mendoza, Argentina.

cabrera 3.jpg Thomahawk, uno de los platos que vas a poder disfrutar.

Su éxito se basa, primeramente, en el cuidado de cada detalle. “Seleccionamos en base a parámetros desde cómo tienen que ser los animales desde el campo hasta que la carne llega a nosotros”, explicó Gastón Riveira. No hay textura que no trabaje con gusto: “Todos los cortes son mis preferidos, pero si tuviera que escoger un corte en particular, sería el ojo de bife”.