Limpieza en el Día de la Mujer: cuál fue el municipio que les entregó a ellas escobas y baldes como premios

"Dentro de las actividades había desafíos de mímica y adivinanzas. Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo y las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo", explicó Goring a la prensa. Según su versión del mandamás del Municipio, se premió con un balde y una escoba a quienes "mejor representaron" las tareas domésticas.

Incluso, en un intento por minimizar las críticas, el funcionario lanzó una frase que redobló la apuesta: "¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?", justificando que en las zonas rurales esos elementos son valorados como herramientas útiles.

limpieza-dia-de-la-mujer-misiones

Un mensaje en Misiones que va en contramano al Día Internacional de la Mujer

Pese a las justificaciones oficiales del Municipio, las críticas apuntan a la carga simbólica de los regalos en una fecha que busca, precisamente, romper con los estereotipos que vinculan exclusivamente a la mujer con el ámbito doméstico.

Desde diversos sectores señalaron que, mientras en todo el país se marchaba por la igualdad salarial y el fin de la violencia de género, en Colonia Aurora se optó por reforzar mandatos arcaicos bajo la premisa de un "agasajo".

El evento en Misiones incluyó también música en vivo y desafíos de pastelería, pero la imagen de la "primera princesa" posando con artículos de limpieza como trofeo ya se convirtió en el símbolo de un festejo que, para muchos, fue un verdadero paso atrás.

limpieza-dia-de-la-mujer-misiones1

Claves del escándalo:

Lugar: Colonia Aurora, Misiones .

Protagonista: Intendente Carlos “Cali” Goring.

El hecho: entrega de escobas, baldes y escurridores como premios por el Día Internacional de la Mujer .

La repercusión: Fuerte condena en redes sociales y medios nacionales por el sesgo machista de la iniciativa.