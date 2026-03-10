Limpieza en el Día de la Mujer: cuál fue el municipio que les entregó a ellas escobas y baldes como premios

Lo que debía ser una jornada de reivindicación y reconocimiento por el Día de la Mujer en Colonia Aurora, Misiones, terminó en un escándalo. La gestión del municipio, encabezada por el intendente Carlos “Cali” Goring, generó una ola de indignación al elegir baldes, escurridores y escobas como premios principales de limpieza para las mujeres que participaron de los festejos.
Las imágenes, que no tardaron en viralizarse y generar un fuerte repudio en redes sociales, muestran a mujeres recibiendo un certificado de reconocimiento junto con los elementos de limpieza, una escena que muchos consideraron un retroceso simbólico frente a la lucha por la igualdad de derechos.
Limpieza para ellas en Misiones en el Día Internacional de la Mujer
Ante la magnitud de la polémica, el intendente Goring —perteneciente al Partido Agrario y Social de Misiones— ensayó una explicación que, lejos de calmar las aguas, añadió más leña al fuego. Según el jefe comunal, los artículos de limpieza no eran obsequios generales, sino premios de un "desafío lúdico".
"Dentro de las actividades había desafíos de mímica y adivinanzas. Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo y las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo", explicó Goring a la prensa. Según su versión del mandamás del Municipio, se premió con un balde y una escoba a quienes "mejor representaron" las tareas domésticas.
Incluso, en un intento por minimizar las críticas, el funcionario lanzó una frase que redobló la apuesta: "¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?", justificando que en las zonas rurales esos elementos son valorados como herramientas útiles.
Un mensaje en Misiones que va en contramano al Día Internacional de la Mujer
Pese a las justificaciones oficiales del Municipio, las críticas apuntan a la carga simbólica de los regalos en una fecha que busca, precisamente, romper con los estereotipos que vinculan exclusivamente a la mujer con el ámbito doméstico.
Desde diversos sectores señalaron que, mientras en todo el país se marchaba por la igualdad salarial y el fin de la violencia de género, en Colonia Aurora se optó por reforzar mandatos arcaicos bajo la premisa de un "agasajo".
El evento en Misiones incluyó también música en vivo y desafíos de pastelería, pero la imagen de la "primera princesa" posando con artículos de limpieza como trofeo ya se convirtió en el símbolo de un festejo que, para muchos, fue un verdadero paso atrás.
Claves del escándalo:
-
Lugar: Colonia Aurora, Misiones.
Protagonista: Intendente Carlos “Cali” Goring.
El hecho: entrega de escobas, baldes y escurridores como premios por el Día Internacional de la Mujer.
La repercusión: Fuerte condena en redes sociales y medios nacionales por el sesgo machista de la iniciativa.