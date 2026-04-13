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Limpiar la grasa de los muebles de la cocina nunca fue tan fácil: usando un truco casero

La grasa se pega en las alacenas, bajo mesadas, muebles y superficies de la cocina con mucha facilidad. Para limpiar estas manchas solo basta un truco

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco casero de limpieza fácil y útil. 

Un truco casero de limpieza fácil y útil. 

Cuando preparamos una receta frita en casa, con mucho aceite o con alimentos que salpican grasa por todas partes, limpiar se vuelve un poco complicado y requiere de algunos procedimientos especiales.

Hoy te comparto un truco casero para dejar los muebles de tu cocina impecables y libres de manchas.

limpiar cocina
Adem&aacute;s, un mueble sucio por dentro y por fuera resulta poco est&eacute;tico, puede liberar olores desagradables y, lo peor de todo, atrae a plagas peque&ntilde;as y medianas.&nbsp;

Además, un mueble sucio por dentro y por fuera resulta poco estético, puede liberar olores desagradables y, lo peor de todo, atrae a plagas pequeñas y medianas.

Los muebles de la cocina generalmente son de materiales vegetales como maderas tratadas o MDF, superficies que pueden dañarse con el paso del tiempo, por el contacto con la humedad y culpa de las manchas de comida que caen sobre ellas.

Limpiar los muebles de la cocina no es cualquier cosa, ya que algunos productos pueden resultar abrasivos para este tipo de maderas.

Este tipo de trucos de limpieza sirven para mantener la cocina segura, libre de microorganismos, de alérgenos o polvo que puede generarnos alergias y protegen a los alimentos de una posible contaminación.

El truco casero para limpiar y desengrasar los muebles de la cocina

Este truco casero es para limpiar los muebles por fuera, es decir, las puertas de las alacenas, del bajomesada y las mesadas de la cocina. Estas zonas de la cocina están expuestas constantemente a las gotas de aceite que salpican cuando cocinamos, a la grasa, el polvo, el roce, los malos olores y el vapor de la cocina.

Para realizar este truco casero vas a necesitar tres cosas que seguro tienes en casa: bicarbonato de sodio, agua tibia y detergente de platos. Combina estos tres ingredientes en una compotera grande y mezcla bien hasta integrar.

Embed - Hong Jie Limpieza on Instagram: "“ Con el tiempo, las paredes, armarios y la estufa de la cocina se llenan de grasa difícil de quitar. ¡Hongjie te enseña un truco de limpieza rápido y eficaz! Escribe “Libro” y recibe el secreto en tu bandeja. #LimpiezaCocina #QuitarGrasa #ConsejoDeHogar #TrucoDeLimpieza #ManchasFuera”"
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El siguiente paso consiste en remojar una esponja de platos limpia en la mezcla de ingredientes y pasarla por todos los muebles de la cocina, usando preferentemente la parte amarilla de la esponja para no dañar la madera con el metal.

Finalmente, para concluir con este truco casero de cocina, hay que pasar un paño húmedo para limpiar los restos de grasa y bicarbonato de sodio. Si quieres, puedes dejar que todo se seque con una buena ventilación o puedes pasar un paño seco.

Consejos de cocina: cómo organizar las alacenas

Antes de organizar y ordenar las alacenas por dentro, hay que limpiarlas un poco. Puedes usar la misma mezcla del truco casero anterior o puedes rociar un poco de agua con vinagre blanco.

Para ordenar las alacenas de la cocina, lo ideal es pensar en el uso que le das a las cosas, en su vida útil, fecha de vencimiento y comodidad.

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Organiza los alimentos de la alacena seg&uacute;n la fecha de vencimiento, uso y practicidad.&nbsp;

Organiza los alimentos de la alacena según la fecha de vencimiento, uso y practicidad.

  • En la parte baja de la alacena o bajo mesada, conviene colocar todas las ollas, sartenes, fuentes de horno y utensilios de uso cotidiano.
  • En la parte alta, lo mejor es usar uno de los estantes más bajos para poner los platos y vasos que usas todos los días.
  • En los estantes más altos se colocan los utensilios que no usas mucho y la mercadería que ocasionalmente utilizas.
  • Conviene poner los alimentos en frascos de vidrio con cierre hermético para evitar que alguna plaga ingrese en ellos, como los gorgojos o las polillas de cocina.

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