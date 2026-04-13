Limpiar la grasa de los muebles de la cocina nunca fue tan fácil: usando un truco casero

Limpiar los muebles de la cocina no es cualquier cosa, ya que algunos productos pueden resultar abrasivos para este tipo de maderas.

Este tipo de trucos de limpieza sirven para mantener la cocina segura, libre de microorganismos, de alérgenos o polvo que puede generarnos alergias y protegen a los alimentos de una posible contaminación.

El truco casero para limpiar y desengrasar los muebles de la cocina

Este truco casero es para limpiar los muebles por fuera, es decir, las puertas de las alacenas, del bajomesada y las mesadas de la cocina. Estas zonas de la cocina están expuestas constantemente a las gotas de aceite que salpican cuando cocinamos, a la grasa, el polvo, el roce, los malos olores y el vapor de la cocina.

Para realizar este truco casero vas a necesitar tres cosas que seguro tienes en casa: bicarbonato de sodio, agua tibia y detergente de platos. Combina estos tres ingredientes en una compotera grande y mezcla bien hasta integrar.

Embed - Hong Jie Limpieza on Instagram: "“ Con el tiempo, las paredes, armarios y la estufa de la cocina se llenan de grasa difícil de quitar. ¡Hongjie te enseña un truco de limpieza rápido y eficaz! Escribe “Libro” y recibe el secreto en tu bandeja. #LimpiezaCocina #QuitarGrasa #ConsejoDeHogar #TrucoDeLimpieza #ManchasFuera”" View this post on Instagram

El siguiente paso consiste en remojar una esponja de platos limpia en la mezcla de ingredientes y pasarla por todos los muebles de la cocina, usando preferentemente la parte amarilla de la esponja para no dañar la madera con el metal.

Finalmente, para concluir con este truco casero de cocina, hay que pasar un paño húmedo para limpiar los restos de grasa y bicarbonato de sodio. Si quieres, puedes dejar que todo se seque con una buena ventilación o puedes pasar un paño seco.

Consejos de cocina: cómo organizar las alacenas

Antes de organizar y ordenar las alacenas por dentro, hay que limpiarlas un poco. Puedes usar la misma mezcla del truco casero anterior o puedes rociar un poco de agua con vinagre blanco.

Para ordenar las alacenas de la cocina, lo ideal es pensar en el uso que le das a las cosas, en su vida útil, fecha de vencimiento y comodidad.

organizar alacena Organiza los alimentos de la alacena según la fecha de vencimiento, uso y practicidad.