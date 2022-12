Lila Levinson quiere volver a conducir la Vendimia y sus colegas hicieron una campaña para apoyarla

Lila Levinson, una mendocina de pura cepa

Es sabido y ella lo repite hasta el cansancio, el amor que siente por Mendoza, y las muchas veces que tuvo oportunidades de irse a trabajar a Buenos Aires e incluso al exterior, y no lo hizo tanto por su familia, como por no separarse de su "lugar en el mundo".

Para Lila, Vendimia es sinónimo de Mendoza y en su carrera, ha conducido el acto central de la Fiesta en 16 oportunidades, la última en 1992.

Ahora quiere regresar a las tablas del Teatro Griego Frank Romero Day por lo menos una vez más. A sus 84 años, estando en perfecto estado de salud, plena y dedicada a sentirse cada vez mejor, Lila añora conducir el acto central y sus amigos, amigas y colegas no dudaron en comenzar una campaña en las redes sociales para que el Gobierno de Mendoza la convoque como conductora.

En esta nota, ella cuenta cómo surgió la idea y lo emocionada que está por el reconocimiento de los colegas a su inigualable trayectoria.

El agradecimiento de Lila a sus colegas

Si me llaman o no, no me importa porque que me hayan propuesto los colegas es lo más lindo que te puede pasar

Así comenzó el diálogo con Lila Levinson, quien se encontraba preparando su programa "Lila".

Muy emocionada, comentó que esta idea de volver a conducir el Acto Central de la Vendimia, surgió de una charla con su amiga Alicia Sisteró, quien se dedica al marketing y comunicación gastronómica.

Fue idea de Alicia, quien me preguntó en esa conversación que tuvimos en un evento, si a mi me gustaría volver a conducir ese momento de Vendimia, yo por supuesto le dije que sí, pero no surgió de mi la idea, ni yo pedí nada

Lila premio alma máter fundación bologna.jpg Hace pocos días, recibiendo el premio Alma Máter de la Fundación Bologna, en la Legislatura Foto: gentileza Lila Levinson

De todas maneras se siente agradecida y feliz, pero también expectante. Es que hace más de 30 años que no conduce un acto central y la última vez que condujo una de las repeticiones de Vendimia, fue en el año 2014, durante una de las repeticiones: "la noche de los románticos", en la que estuvieron cantantes de la importancia de María Martha Serra Lima y Armando Manzanero.

Desde ese momento, hasta ahora, no ha vuelto a subirse al escenario tan deseado por los locutores y locutoras de Mendoza, pero quizás, este 2022 la magia vuelva a suceder.

Una vida dedicada a Mendoza y a los medios locales

Lila fue una de las primeras tres mujeres que condujeron noticieros en la pantalla del viejo Canal 7. Las otras dos fueron Mimi Tuler y Mónica Mores. Corría el año 1961. En Canal 7 permaneció 25 años.

Luego fue una etapa fue responsable de la formación de nuevos locutores, en la Universidad Masa. Sus alumnos fueron conocidos periodistas de los medios locales: Roxana Badaloni, Antonio Giner y Claudia Ficarra, entre otros.

Con esta última se decidió a hacer radio, y allí comenzó otra etapa de su vida, ya no frente a una cámara sino a un micrófono y con una audiencia muy fiel quela seguía como hasta hoy.

Actualmente, continúa en Radio Nihuil, con su programa de actualidad en el que toca temas muy variados y diferentes a los que se escuchan en la semana.

No hablo ni de economía, ni de política, porque considero que de eso se habla mucho durante la semana. Lo mío es difundir la cultura, la ciencia, y otros temas de actualidad que le interesan a la gente, sé que tiene mucha repercusión porque recibo muchos llamados de oyentes muy fieles a mi propuesta No hablo ni de economía, ni de política, porque considero que de eso se habla mucho durante la semana. Lo mío es difundir la cultura, la ciencia, y otros temas de actualidad que le interesan a la gente, sé que tiene mucha repercusión porque recibo muchos llamados de oyentes muy fieles a mi propuesta

Sí tuvo la oportunidad de trabajar en otros lugares, y decidió quedarse.

"Fui becada en 1979 por el canal 41 de Televisa en Huston, no me quedé a pesar de que el ofrecimiento era muy bueno, pero necesitaba volver a mi casa, con los míos", sostuvo.

Luego vinieron dos ofrecimientos para Buenos Aires, uno para estar al frente del super conocido programa "Buenas Tardes, Mucho Gusto", cuya conductora, Annamaría Muchnik, se iba de la pantalla, pero Lila no aceptó porque eso implicaba alejarse de su familia y de su provincia.

También contó que tuvo ofrecimientos por parte de Daniel Tinayre, pero no quiso irse por los mismos motivos que antes mencionó: Mendoza, su gente, su familia y los medios locales eran su "lugar en el Mundo".

Una mujer pionera e incansable

Desde que arrancó en los años 60', Lila nunca dejó de trabajar, sino muy por el contrario, tiene la capacidad para reinventarse y ser su propia jefa y productora.

Siempre se la ve elegante, impecable, participando de eventos, yendo de aquí para allá, llevando adelante su propia historia, que nunca ha dejado de llenarse de anécdotas y cariño, y reconocimientos.

"Yo soy a la antigua, a mi me gusta estar elegante, no hago demasiado para cuidarme, aunque sí me gusta estar bien. soy muy profesional, estudio y preparo mis programas. creo que en la actualidad la gente es muy relajada culturalmente, y yo me dedico a dar información y para eso hago un trabajo muy profesional".

Contó que prepara su programa durante toda la semana, y que además, visita lugares, concurre a eventos, participa de la vida social de Mendoza porque eso es también parte de su trabajo.

Esta es Lila, la mujer que ha movilizado a cientos de comunicadores y también público en general, que la sigue y la escucha, para solicitar al gobierno de Mendoza que la convoque a cumplir su sueño de volver a conducir el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia en el 2023.