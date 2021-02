Lila Levinson, una de las pioneras de la televisión, festejó con El Siete

"Era muy jovencita y me presenté con mi curriculum. Me preguntaron si había hecho algo relacionado a la tele y dije que no, pero yo quería intentar entrar a las oficinas como administrativa. Había un señor de una de las agencias de publicidad más grandes de la Argentina y se acercó a preguntarme si era modelo y le respondí que sí, aunque jamás en mi vida lo fui. Así empecé hace 60 años y nunca dejé de trabajar", recordó Lila sobre sus inicios en la televisión en marzo de 1961.

Clari Ceschin y Lila Levinson El Siete 2.jpeg

"Algunas veces hice 11 comerciales en un día y yo me cambiaba detrás de la cortina y algunos muchachos me ayudaban, porque antes los comentarios eran en vivo y no se leía, se estudiaban de memoria", agregó Lila entre risas en Desde la Redacción.

"Al otro día que salí en cámara mis padres me fueron a ver a una vidriera porque no tenía TV. Al otro día de salir era una estrella, era impresionante. Gracias al público logré estar donde estoy ahora", agradeció a todos los mendocinos la estrella de la televisión.

"Fui pionera con el camión de exteriores cuando hicimos un programa por el Día de la madre. Luego, el 25 de mayo de 1980, con Juan Carlos Morales inauguramos la televisión color. También inauguramos el satélite cuando estuvimos 24 horas sin dormir transmitiendo con Chile desde la Bodega del 900, fue fantástico", detalló Lila.

"Hacía tantos programas y tuve la bendición que con todos los que trabajé tuve buena onda. Cada programa para mí era parte de mi vida, de lo que hacía. El público me quería y entonces recuerdo que sacaron una nota en un diario que decía "la princesita de la tele" porque era como la hija de muchas personas que me miraban en la televisión muchas horas por día. Gracias al público que ha permitido que yo siga trabajando y siempre lo he hecho con mucha responsabilidad", agradeció a los televidentes.