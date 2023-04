"Benítez estaba de espaldas, pegado a la pared, todo su cuerpo protegido. Las balas, si finalmente llegaban, no deberían impactar en él". Dicen que las primeras oraciones son las más importantes a la hora de introducir a un lector a una historia, y Fagnani se introduce de lleno en su personaje principal. No lo describe físicamente, no cuenta quién es ya que para eso habrá tiempo, sino que lo presenta a través de lo que hace: un sicario. En definitiva, lo que hacemos a veces es lo que somos.