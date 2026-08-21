Liberan en un lugar secreto a 32 ejemplares de un animal en extinción: sólo quedan mil en todo el mundo

El proyecto de restauración biológica ha logrado hitos clave para la supervivencia del anfibio:

Consolidación de parejas reproductoras: Se establecieron 12 parejas reproductoras que lograron la puesta de huevos en diminutas grietas rocosas, permitiendo obtener crías saludables.

Se establecieron que lograron la puesta de huevos en diminutas grietas rocosas, permitiendo obtener crías saludables. Marcaje microscópico: Los 32 tritones liberados llevan marcadores ultravioleta bajo la piel, lo que permitirá a los biólogos realizar un seguimiento de su tasa de supervivencia y adaptación en el medio natural.

Los 32 tritones liberados llevan bajo la piel, lo que permitirá a los biólogos realizar un seguimiento de su tasa de supervivencia y adaptación en el medio natural. Ciclo de vida subterráneo: El monitoreo buscará confirmar la hipótesis de que los ejemplares jóvenes habitan en sistemas acuíferos subterráneos bajo la montaña antes de emerger a la superficie como adultos.

Sorpresa genética y su rol como especie paraguas

Pese al reducido número de sobrevivientes en estado salvaje, los análisis de ADN arrojaron un dato inesperadamente positivo: el tritón del Montseny mantiene una notable diversidad genética. Esta variabilidad representa una ventaja crítica para resistir enfermedades y evitar los efectos negativos de la endogamia.

Debido a su extrema sensibilidad a la pureza del agua, la conservación de esta especie excede la protección de un solo animal: funciona como una especie paraguas e indicador biológico. Salvar los arroyos fríos y oxigenados donde habita el tritón garantiza simultáneamente la preservación de todo el ecosistema de montaña y la calidad de las cuencas hídricas regionales.