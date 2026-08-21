Liberan en un lugar secreto a 32 ejemplares de un animal en extinción: sólo quedan mil en todo el mundo

En un rincón frágil y mantenido en estricto anonimato dentro de las cadenas montañosas cercanas a Barcelona, 32 ejemplares del tritón del Montseny (Calotriton arnoldi) acaban de regresar a la vida silvestre. Se trata de uno de los animales más amenazados del planeta, cuya población total en libertad apenas ronda el millar de individuos confinados en un área geográfica sumamente acotada de Cataluña.
La localización exacta del arroyo fue omitida de forma deliberada por los científicos para proteger a este anfibio en peligro de extinción frente a las amenazas del turismo masivo, la alteración del hábitat y el tráfico ilegal de animales.
Del Zoo de Chester a las montañas catalanas: el éxito de la cría en cautiverio
La histórica reintroducción es el resultado de un riguroso programa de conservación ambiental. En 2017, las autoridades españolas trasladaron 24 ejemplares al Zoo de Chester, en el Reino Unido, con el objetivo de estudiar su biología reproductiva y crear un banco genético capaz de reponer las poblaciones diezmadas.
El proyecto de restauración biológica ha logrado hitos clave para la supervivencia del anfibio:
- Consolidación de parejas reproductoras: Se establecieron 12 parejas reproductoras que lograron la puesta de huevos en diminutas grietas rocosas, permitiendo obtener crías saludables.
- Marcaje microscópico: Los 32 tritones liberados llevan marcadores ultravioleta bajo la piel, lo que permitirá a los biólogos realizar un seguimiento de su tasa de supervivencia y adaptación en el medio natural.
- Ciclo de vida subterráneo: El monitoreo buscará confirmar la hipótesis de que los ejemplares jóvenes habitan en sistemas acuíferos subterráneos bajo la montaña antes de emerger a la superficie como adultos.
Sorpresa genética y su rol como especie paraguas
Pese al reducido número de sobrevivientes en estado salvaje, los análisis de ADN arrojaron un dato inesperadamente positivo: el tritón del Montseny mantiene una notable diversidad genética. Esta variabilidad representa una ventaja crítica para resistir enfermedades y evitar los efectos negativos de la endogamia.
Debido a su extrema sensibilidad a la pureza del agua, la conservación de esta especie excede la protección de un solo animal: funciona como una especie paraguas e indicador biológico. Salvar los arroyos fríos y oxigenados donde habita el tritón garantiza simultáneamente la preservación de todo el ecosistema de montaña y la calidad de las cuencas hídricas regionales.
En pocas palabras
- Liberación de Tritones: 32 ejemplares del tritón del Montseny fueron reintroducidos en su hábitat natural cerca de Barcelona.
- Programa de Conservación: El éxito se debe a un programa de cría en cautiverio y marcado microscópico iniciado en 2017.
- Especie Paraguas: La protección del tritón, amenazado y con diversidad genética, ayuda a conservar todo el ecosistema de montaña.