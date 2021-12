Le robaron a un reconocido fotógrafo mendocino y piden difusión

WhatsApp Image 2021-12-14 at 15.40.22.jpeg

"Llegué de un viaje de Jujuy a donde fui a hacer un trabajo. Llegué a mi casa, salí una hora a llevar a mis hijos a un cumpleaños y cuando volví vi que estaba forzada la ventana. Sacaron el bolso por la ahí, no sé si con un palo o con qué y se llevaron estos materiales. Da mucha impotencia porque tenía todo el laburo que hice en Jujuy, más las cosas materiales que acá en Mendoza no se consiguen", explicó el creador del 365.

"Nunca pedí nada en mi carrera, pero la impotencia que sentís cuando te quitan lo que es tuyo es increíble. No comprar cosas robadas debería estar en nuestro adn. Si alguien se entera de algo, le agradeceré muchísimo. Si alguien por casualidad lee esto y conoce a quien me quitó mis cosas, que me las devuelva, me costaron años de trabajo. Y son herramientas con las que me gano la vida. En estos casos siempre se dice que podría ser peor. Yo estoy bien y mi familia también", explica Martín Orozco en su publicación de Instagram.

"La tristeza y la impotencia que siento es horrible. Quiero recuperar mis cosas. Se agradece cualquier tipo de ayuda. Primera vez en 6 años que uso el proyecto para algo negativo. NO COMPREN ROBADO", agregó el fotógrafo en su posteo eternamente agradecido por la gran difusión que logró en muy poco tiempo.