El Mundial 2026 ya comenzó a generar historias que trascienden el ámbito deportivo. En esta ocasión, un emotivo video se volvió viral en redes sociales al mostrar la sorpresa que una joven le preparó su pareja: una invitación para ir a alentar a la Selección Argentina.
Le regaló a su novio un viaje al Mundial y la reacción se volvió viral
Una joven decidió hacerle un regalo a su novio y él no pudo contener las lágrimas. El video se hizo viral en redes y emocionó a miles de personas
En el video se puede ver al joven, Tomi, preparando la comida con un delantal con los colores de la patria. Su novia, Martu, lo está grabando, pero decide interrumpirlo para hacer el anuncio.
La sorpresa de una joven a su novio
"Nos vamos al Mundial", comienza la frase y segundos después agrega: "Juntos". El joven queda incrédulo, y apenas alcanza a responder: "¿Mentira?". Luego, sigue cocinando durante unos instantes y mira a su suegra en busca de una confirmación, todavía sin poder creer lo que acaba de escuchar.
Cuando finalmente comprende que la noticia es real, no puede contener la emoción y las lágrimas brotan de sus ojos. Al ver a su novio así, Martu corre a abrazarlo y le confiesa entre risas: "No aguanté más... te lo quería decir mañana pero no aguanté".
Luego de la emocionante reacción, se escucha a la madre de Martu cantando uno de los hits dedicados a la Scaloneta: "Messi, Tagliafico...".
El video conmovió a miles de usuarios y rápidamente se llenó de comentarios celebrando la sorpresa y la genuina reacción de Tomi. "Que hermoso momento, felicidades!!", "Noo tremendo, que hermosoo!!", "Lloré con él. Que hermosa sorpresa Martu", "El lloró, yo lloré, todos lloramos", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.
En poco tiempo, el posteo acumuló miles de reproducciones y cientos de interacciones. Muchos usuarios aseguraron que les gustaría recibir una sorpresa así. Para millones de argentinos, asistir a un Mundial representa mucho más que un viaje: es la posibilidad de acompañar a la Selección en una nueva ilusión.