Le regaló a su novio un viaje al Mundial y la reacción se volvió viral

Cuando finalmente comprende que la noticia es real, no puede contener la emoción y las lágrimas brotan de sus ojos. Al ver a su novio así, Martu corre a abrazarlo y le confiesa entre risas: "No aguanté más... te lo quería decir mañana pero no aguanté".

Luego de la emocionante reacción, se escucha a la madre de Martu cantando uno de los hits dedicados a la Scaloneta: "Messi, Tagliafico...".

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El video conmovió a miles de usuarios y rápidamente se llenó de comentarios celebrando la sorpresa y la genuina reacción de Tomi. "Que hermoso momento, felicidades!!", "Noo tremendo, que hermosoo!!", "Lloré con él. Que hermosa sorpresa Martu", "El lloró, yo lloré, todos lloramos", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Martu y Tomi

En poco tiempo, el posteo acumuló miles de reproducciones y cientos de interacciones. Muchos usuarios aseguraron que les gustaría recibir una sorpresa así. Para millones de argentinos, asistir a un Mundial representa mucho más que un viaje: es la posibilidad de acompañar a la Selección en una nueva ilusión.