Claudia Pérez es artista plástica y su talento la llevó a convertirse en una suerte de pintora de la Selección argentina. Lionel Messi le firmó uno de sus cuadros, por lo que el plantel argentino conoció su trabajo y, con el tiempo, varios jugadores comenzaron a pedirle obras personalizadas. Hoy Claudia es embajadora de un festival de arte en Qatar.
Le hizo un cuadro a Messi y su vida cambió para siempre: ahora es pintora de los jugadores de la Selección
En medio de la incertidumbre decidió pintar un cuadro de Lionel Messi sin imaginar que esa obra la llevaría a vivir una historia inesperada
Pérez es oriunda de Avellaneda, una localidad de Córdoba que tiene una población que ronda los 300 habitantes. El arte formó parte de su vida desde su infancia, de hecho contó a Infobae que tenía facilidad para dibujar y en los primeros años de secundaria hizo sus "primeros retratos a lápiz".
Sin embargo, cuando se casó dejó de pintar durante varios años por problemas personales. Luego de divorciarse se reencontró con el arte y empezó de cero de nuevo. "No tenía nada, ni mesa, ni sillas, ni mucho menos pinceles, y pensé: 'Sino tengo pincel lo pinto con los dedos y veo si me sale´", contó.
Messi le firmó un cuadro
Hace años, la artista le regaló una pintura a la Fundación Leo Messi en Rosario. “Era una imagen que en la camiseta tenía las dos estrellas, porque todavía no había salido campeón. Después hice la misma con las tres: esa pintura, aparte de que es hermosa, sale en el documental de Messi en Qatar y la posteó él en sus redes”, contó a TN.
El gesto del capitán le "cambió la vida”, aseguró Claudia sobre el día en que Messi le firmó aquel primer cuadro. Según la cordobesa, ahí nació le "magia", le llegó un pedido de Rodrigo De Paul, y se empezó a armar una cadena de pedidos y desde ese momento no paró de pintar para los futbolistas de la Selección argentina.
Agenda llena
Claudia pinta al óleo, en formato grande, de 1,20 x 90, y es muy detallista. Cada trabajo le demanda entre 30 y 33 días, y tiene la agenda cerrada, ya que los próximos siete meses debe cumplir con los pedidos del Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, entre otros.
“Hace dos años que digo que no a los pedidos que me llegan porque primero quiero cumplir con la Selección, con la serie de los campeones del 2022. Tengo trabajo para siete meses más: no puedo recibir trabajos y pedidos de nadie”, comentó.
En este Mundial, la artista viajó a Estados Unidos y aprovechó para llevarle un cuadro a Lisandro Martínez, que ya le encargó otro junto a su pareja, Muri López Benítez, y su hija, Aurora.