Le hizo un cuadro a Messi y su vida cambió para siempre: ahora es pintora de los jugadores de la Selección

Claudia empezó a pintar sin siquiera tener pinceles y terminó convirtiéndose en una especie de pintora de los jugadores de la Selección Argentina. Imagen: @claudiaperezart Instagram.

Messi le firmó un cuadro

Hace años, la artista le regaló una pintura a la Fundación Leo Messi en Rosario. “Era una imagen que en la camiseta tenía las dos estrellas, porque todavía no había salido campeón. Después hice la misma con las tres: esa pintura, aparte de que es hermosa, sale en el documental de Messi en Qatar y la posteó él en sus redes”, contó a TN.

El gesto del capitán le "cambió la vida”, aseguró Claudia sobre el día en que Messi le firmó aquel primer cuadro. Según la cordobesa, ahí nació le "magia", le llegó un pedido de Rodrigo De Paul, y se empezó a armar una cadena de pedidos y desde ese momento no paró de pintar para los futbolistas de la Selección argentina.

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Agenda llena

Claudia pinta al óleo, en formato grande, de 1,20 x 90, y es muy detallista. Cada trabajo le demanda entre 30 y 33 días, y tiene la agenda cerrada, ya que los próximos siete meses debe cumplir con los pedidos del Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, entre otros.

“Hace dos años que digo que no a los pedidos que me llegan porque primero quiero cumplir con la Selección, con la serie de los campeones del 2022. Tengo trabajo para siete meses más: no puedo recibir trabajos y pedidos de nadie”, comentó.

Claudia les regala su arte a los campeones y ellos le firman una copia de la obra. "Después a veces los familiares me encargan otros trabajos", contó a TN. Imagen: @claudiaperezart Instagram.

En este Mundial, la artista viajó a Estados Unidos y aprovechó para llevarle un cuadro a Lisandro Martínez, que ya le encargó otro junto a su pareja, Muri López Benítez, y su hija, Aurora.