Lavalle suspendió actos religiosos en Lagunas del Rosario

Suspenden festejos religiosos Lagunas.jpeg

La comunidad y la comisión de la Capilla emitieron el siguiente comunicado:

“Se ruega a los peregrinos no visitar nuestro pueblo, ya que no habrá actos litúrgicos, culturales ni sociales y la capilla no abrirá sus puertas. Por ello, desde cada casa unámonos en oración para pedir a la Virgen que las cosas mejoren para todos”.

El municipio adhirió a esta petición y está coordinando con la comunidad y la Policía un plan de control para evitar el ingreso al pueblo durante ese fin de semana.