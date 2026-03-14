Las reliquias de la santa que vio a la Virgen de Lourdes llegaron a Mendoza y estarán hasta el domingo

virgen de lourdes.jpg Hoy, 11 de febrero, la Iglesia católica celebra a la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos

En qué consisten las reliquias de la joven que veía a la Virgen de Lourdes

En la tradición de la Iglesia católica, las reliquias son objetos vinculados con la vida de un santo o santa. Pueden ser elementos personales, fragmentos de ropa o incluso pequeñas partes del cuerpo, como cabellos o huesos.

Estos objetos se conservan y se veneran como parte del culto religioso, ya que representan una conexión simbólica con la vida de la persona que ha sido santificada. Por ese motivo, en muchas iglesias del mundo existe al menos una reliquia, generalmente vinculada al santo del que el templo lleva el nombre.

En el caso de Santa Bernardita, las reliquias que recorren el país forman parte de una muestra itinerante que permite a los fieles acercarse a la figura de la religiosa francesa. En Mendoza, este culto dio lugar a la construcción del templo de El Challao.

En el caso de Santa Bernardita, las reliquias que se conservan de ella y que recorren distintos países, (según cuenta en los actos originales conservados en los Archivos de Nevers) son un un fragmento de la 5ª costilla, un fragmento de la 6ª costilla, las rótulas, tejido muscular del fémur derecho, cabellos y fragmentos de músculos y piel. La información fue difundida por el portal web "Iglesias de Buenos Aires". Lo que hay que aclarar es que no es que todos estos fragmentos óseos, de cabello o piel se encuentren todos en Argentina en este momento. Lo que se trae es una pequeña urna con alguna de estas reliquias.

La enumeración corresponde a todos los elementos que se conservan como reliquias en el mundo o que visitan los distintos países.

Quién fue Santa Bernardita Soubirous

Bernardita Así pueden verse los restos de Bernardita de Soubirous en capilla del Convento de Saint-Gildard en Nevers, Imagen de Internet

Bernadette Soubirous nació en 1844 en Lourdes, Francia, dentro de una familia muy pobre. Tenía 14 años y se dedicaba al pastoreo de ganado. En este contexto de pobreza y vida sacrificada, fue que aseguró haber presenciado la primera de 18 apariciones de la Virgen María en la gruta de Massabielle, en 1858.

Según su testimonio, la figura que se le apareció estaba vestida de blanco y le pidió que rezara, y que hiciera penitencia. Además, solicitó la construcción de una capilla en ese lugar. Durante una de esas apariciones también le indicó que cavara en la tierra, de donde surgió un manantial al que se le atribuyen curaciones de enfermos.

Con el tiempo, ese sitio se transformó en el santuario de Lourdes, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.

Bernardita huía de la exposición pública que le generaron las visiones de la Virgen de Lourdes, así es que ingresó al convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers. Allí llevó una vida sencilla y marcada por problemas de salud: padeció asma y cólera. Murió en 1879, a los 35 años. Fue canonizada en 1933. Sus restos se encuentran en muy buena conservación -aunque fueron restaurados casi completamente- y descansan en una urna de cristal en la capilla del Convento de Saint-Gildard en Nevers, en Francia.

El santuario de Lourdes y sus cien años de historia

Santuario de Lourdes iglesia nueva El santuario de la Virgen de Lourdes, una imponente construcción que puede visitarse en El Challao. Cristán Lozano / Diario UNO

La llegada de las reliquias coincide con el centenario del Santuario de Lourdes de El Challao, un sitio que comenzó a formarse en la década de 1920 a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres que se reunían a rezar el rosario en el lugar.

Según reconstruye la historia del templo, entre ellas estaba Emperatriz González Ortiz, quien junto a otras vecinas impulsó la idea de colocar una imagen de la Virgen en la montaña, en un pequeño hueco que dio origen al nombre popular de “la Virgen del Hueco”.

Con el paso de los años, la devoción fue creciendo y se sumaron más fieles. En 1933 se colocó la piedra fundamental del primer templo y en 1941 se inauguró la primera capilla.

El santuario continuó ampliándose con el tiempo. Hoy el complejo cuenta con un templo de gran tamaño, construido a partir de la década de 1980, con capacidad para albergar a unas 4.000 personas.

El recorrido de las reliquias en Mendoza

Luego de su paso por El Challao, las reliquias continuarán visitando distintos templos de la provincia.

El cronograma previsto incluye:

Viernes 13: Parroquia San Juan Marón, Antonio Tomba 365, Godoy Cruz

Sábado 14: Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en San Rafael

Domingo 15: Parroquia Santa Bernardita, en Guaymallén

En cada uno de estos lugares habrá misas y momentos de oración abiertos a la comunidad, para celebrar la conexión especial entre la historia de la joven francesa con la devoción a la Virgen de Lourdes en Mendoza.