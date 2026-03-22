Las populares plantas que tenés que desterrar del jardín porque atraen a los mosquitos

Pocos lo saben: cuáles son las plantas que atraen mosquitos al jardín
Siempre pensamos que tener un jardín o un balcón lleno de plantas aromáticas funciona como un escudo natural contra los insectos. Si bien esto es verídico, es menester saber cuáles son los ejemplares que logran esta protección y cuáles generan un efecto contrario.
Esto se debe a que algunas plantas del jardín actúan como un imán para los mosquitos, algo que no se origina únicamente por las fragancias, sino también por las condiciones biológicas y microclimas que ciertas especies generan en su entorno inmediato.
Los mosquitos no solo son guiados por el olfato, ya que son rastreadores expertos de humedad, sombra y calor. Muchas plantas, al realizar sus procesos naturales, elevan los niveles de humedad ambiental y proyectan sombras densas que ofrecen el refugio ideal contra el sol directo. Además, ciertos follajes son capaces de liberar compuestos químicos que los insectos confunden con las señales de dióxido de carbono y calor que emitimos los seres humanos.
En este sentido, existen plantas muy populares que, sin saberlo, facilitan la proliferación de estos insectos. Los geranios, por ejemplo, aunque son un clásico de los balcones y jardines, desprenden aromas dulces que pueden resultar atractivos para los mosquitos adultos. A esto se suma que sus macetas suelen acumular restos de agua de riego, un factor de riesgo constante.
Por otro lado, las bromelias poseen una estructura foliar en forma de roseta que retiene agua de manera natural en su centro, convirtiéndose en diminutos pero efectivos tanques de reproducción para las larvas.
Plantas de follaje exuberante y denso, como los helechos, son especialistas en retener la humedad y crear microclimas frescos que atraen a los insectos durante las horas de más calor. Asimismo, especies como el jazmín o la dama de noche presentan un desafío logístico: sus fragancias más potentes se liberan al anochecer. Este horario coincide exactamente con el momento de mayor actividad de los mosquitos, transformando un rincón aromático en el epicentro de la actividad de estos insectos.
En consecuencia, es mejor evitar tener estas plantas en el jardín, el balcón o la terraza, ya que los mosquitos dirán presente constantemente y generarán picaduras en la piel.