Las populares plantas que tenés que desterrar del jardín porque atraen a los mosquitos

mosquitos Evitá mosquitos en tu jardín o terraza quitando estas plantas.

Los mosquitos no solo son guiados por el olfato, ya que son rastreadores expertos de humedad, sombra y calor. Muchas plantas, al realizar sus procesos naturales, elevan los niveles de humedad ambiental y proyectan sombras densas que ofrecen el refugio ideal contra el sol directo. Además, ciertos follajes son capaces de liberar compuestos químicos que los insectos confunden con las señales de dióxido de carbono y calor que emitimos los seres humanos.

En este sentido, existen plantas muy populares que, sin saberlo, facilitan la proliferación de estos insectos. Los geranios, por ejemplo, aunque son un clásico de los balcones y jardines, desprenden aromas dulces que pueden resultar atractivos para los mosquitos adultos. A esto se suma que sus macetas suelen acumular restos de agua de riego, un factor de riesgo constante.

Por otro lado, las bromelias poseen una estructura foliar en forma de roseta que retiene agua de manera natural en su centro, convirtiéndose en diminutos pero efectivos tanques de reproducción para las larvas.

bromelias Bromelia, una de las plantas que atrae mosquitos.

Plantas de follaje exuberante y denso, como los helechos, son especialistas en retener la humedad y crear microclimas frescos que atraen a los insectos durante las horas de más calor. Asimismo, especies como el jazmín o la dama de noche presentan un desafío logístico: sus fragancias más potentes se liberan al anochecer. Este horario coincide exactamente con el momento de mayor actividad de los mosquitos, transformando un rincón aromático en el epicentro de la actividad de estos insectos.

En consecuencia, es mejor evitar tener estas plantas en el jardín, el balcón o la terraza, ya que los mosquitos dirán presente constantemente y generarán picaduras en la piel.