Las importaron como aves de compañía, por molestas las abandonan y hoy invaden una capital histórica

Su impacto se siente especialmente en los espacios verdes de la capital. Los parques y jardines públicos se han llenado de sus fuertes chillidos, que rompen con la tranquilidad habitual del lugar. Además, estas aves construyen nidos enormes, que pueden pesar hasta 200 kilos, en los árboles o incluso en torres eléctricas. Dichos nidos representan un riesgo porque pueden dañar la vegetación, afectar otras especies locales y, en ocasiones, provocar problemas de seguridad en el tendido eléctrico.

cotorra.jpg Se alimenta principalmente de semillas, frutos y flores, y es el único loro que construye sus propios nidos grandes y comunales

El ave de América del Sur que invadió varias capitales de Europa

El fenómeno no es exclusivo de la capital de Italia ,muchas ciudades europeas, como:

Madrid

Barcelona

Milán

Sin embargo, en Roma adquiere un matiz especial por la convivencia entre lo histórico y lo contemporáneo. Resulta llamativo que aves procedentes de un continente tan lejano se instalen en los mismos espacios donde reposan vestigios del Imperio Romano.

Las autoridades locales han debatido posibles soluciones, desde programas de control poblacional hasta la prohibición de alimentar a estas aves en zonas públicas. No obstante, la tarea es complicada, ya que las cotorras son prolíficas y muy difíciles de erradicar una vez establecidas. Además, existe un dilema ético: aunque son vistas como plaga, también son animales que se han adaptado gracias a las condiciones creadas por los humanos.