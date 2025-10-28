Las entidades de San Rafael definen la continuidad de la lucha antigranizo.

Como anticipó el jefe comunal en el encuentro de la semana pasada, lo de hoy es el puntapié a la creación del Consejo Departamental de Entidades Intermedias, que integrarán diferentes instituciones que representan a la comunidad organizada de San Rafael.

Cada comisión debatirá la continuidad o no de la lucha antigranizo, y una vez finalizado el intercambio de opiniones, designará a un vocero que se pronunciará a favor o en contra en función de lo que haya opinado la mayoría.

Una vez concluida la votación y su posterior comunicación, mediante escribano público se realizará el acta que determinará la continuidad o no de la lucha antigranizo.