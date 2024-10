Las deliciosas gomitas de yogur sin TACC para hacer en casa con los más chicos

Esta receta sin TACC es muy fácil de hacer y lograrás en poco tiempo un delicioso helado, pero antes debes poner atención al primer paso.

Antes de cualquier preparación sin TACC debes limpiar muy bien la zona de trabajo para evitar contaminación cruzada. Muchas personas consumen sin TACC por elección y otras personas porque no pueden por cuestiones de salud, por esta razón es indispensable que limpies muy bien antes de comenzar.

Ingredientes para tus gomitas de yogur sin TACC:

Listo, ya tienes una supergomitas ricas y mega saludables para compartir en familia sin consumir TACC ni golosinas procesadas.

Gomitas de yogurt : 90 ml de agua - un sobre de gelatina sin sabor - un sobre de gelatina con sabor ( yo use de frutilla ) - 100 gr de yogurt ( yo use descremado )