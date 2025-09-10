Las celebraciones del Día de la Victoria prometen un futuro mejor

Añadió que la guerra de resistencia, ardua y grandiosa, marca la primera victoria plena de China contra la agresión extranjera en los tiempos modernos.

Tras señalar que la victoria se logró bajo el frente único nacional de resistencia contra la agresión japonesa promovido por el PCCh, el mandatario resaltó que el pueblo chino hizo una importante contribución a la salvación de la civilización humana y la defensa de la paz mundial con un inmenso sacrificio en la guerra, que constituye una parte significativa de la Guerra Antifascista Mundial.

La historia nos ha enseñado que solo cuando las naciones de todo el mundo se traten como iguales, vivan en armonía y se apoyen mutuamente, se podrá salvaguardar la seguridad común, eliminar la causa raíz de la guerra y evitar que se repitan las tragedias históricas, afirmó Xi.

Hoy, la humanidad se enfrenta nuevamente a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados de ganancia compartida o los juegos de suma cero, advirtió el presidente chino.

El pueblo chino se mantendrá firmemente en el lado correcto de la historia y el lado del progreso humano, adherirá al camino del desarrollo pacífico y unirá fuerzas con el resto del mundo para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, aseguró Xi.

El mandatario instó al pueblo chino de todos los grupos étnicos a permanecer unidos y trabajar duro bajo el sólido liderazgo del PCCh para construir un país fuerte y avanzar en la revitalización nacional en todos los frentes a través de la modernización china.

“La revitalización de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá”, afirmó.

Xi exigió al Ejército Popular de Liberación a consolidarse como una fuerza de clase mundial y a salvaguardar resueltamente la soberanía, la unidad y la integridad territorial nacionales, brindar apoyo estratégico para la revitalización nacional y contribuir en mayor medida a la paz y el desarrollo mundiales.

Japón se rindió oficialmente el 2 de septiembre de 1945 con la firma del Acta de Rendición Japonesa. China designó el 3 de septiembre como el Día de la Victoria.

El país inmovilizó y golpeó a más de la mitad de las fuerzas en el extranjero de Japón, a costa de 35 millones de bajas militares y civiles, lo que representa alrededor de un tercio de todas las bajas de la Segunda Guerra Mundial.

Durante el desfile militar del 3 de septiembre, más de 10.000 efectivos militares, junto con más de 100 aviones y cientos de armamentos terrestres, se organizaron en 45 formaciones y escalones según un sistema de mando en tiempos de guerra, informó la agencia de noticias Xinhua. La mayor parte del nuevo sistema de servicios y armas del Ejército Popular de Liberación se exhibió por primera vez.

Los avanzados armamentos que fueron presentados en esta ocasión incluyen equipos de inteligencia no tripulados y armamentos para contrarrestar el equipamiento no tripulado, misiles hipersónicos, armas de energía dirigida, sistemas de interferencia electrónica y armamento estratégico capaz de realizar ataques globales.