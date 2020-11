Lanzaron una segunda campaña para colaborar con Paola, la perra de Cacheuta

La perra fue encontrada con su lomo casi totalmente despellejado en la zona de cacheuta. Primero se pensó que se trataba de un caso de maltrato animal, pero luego se presumió que la perra había sido atropellada por algún vehículo. De a poco, después de estar muy grave, Paola fue mejorando.

En octubre las hermanas Arasco tuvieron que lanzar una campana solidaria, para tratar de cubrir los costos y ahora, pese a que trataron de evitar hacerlo, lanzaron una rifa solidaria.

Paola, la recuperación milagrosa de la perrita lastimada

Paola pudo dejar la veterinaria y ahora está en casa de Samira quien, todos los días, le quita el vendaje, la limpia con vaselina y fisiológica y la vuelve a vendar. Además toma antibióticos de amplio espectro cada 15 días y dos veces por semana va a controles en la veterinaria.

"No se queja de nada. No hace falta tenerla cuando se le hacen las curaciones, una puede hacerla sola", cuenta Yasmina.

"No se mueve, no se queja, sabe cuando una le va a cambiar las vendas. Ve que una empieza a preparar todo y trata de esconderse, pero después se queda tranquila. Es un amor, está acostumbrada", relata. Tampoco ofrece resistencia cuando la llevan a la veterinaria.

-Los veterinarios ¿han dicho si le volverá a crecer el pelo en la zona afectada?

-Nos han dicho que si, que puede volver a crecerle el pelo. Ellos tuvieron un caso parecido hace un año atrás y a ese perrito le creció. La herida se va retrayendo, poco a poco, pero llevará tiempo.

-¿Cual va a ser el destino final de Paola?

-Vamos a esperar el alta definitiva y castrada. Recién ahí vamos a darla en adopción. Antes no, porque requiere muchos cuidados. Las curaciones son diarias y no se puede saltear ningún control veterinario. Pero, la verdad, es que es muy probable que termine quedándose con mi hermana, porque los niños se han encariñado. Yo no puedo tenerla porque ya tengo 11 perros.

-¿Cuánto dinero se ha gastado, cómo se usó lo que se reunió en la primera campaña y cuánto necesitan todavía?

-En un principio no teníamos idea cuándo iba a salir esto. Habíamos pensado que nos abrieran una cuenta corriente en la veterinaria e ir pagándola de a poco. Pero la gente se sumo y ayudó un montón. El costo de los primeros dos meses del tratamiento fueron de $240.000 y se pagó con la ayuda de todos. Por día nos daban un parte médico y un detalle de lo que se le hacía y el monto, que era de entre 9, 10, $13.000 diarios. Íbamos publicando los gastos y cancelándolos, día a día. Pero cuando se estaba terminando el dinero de las donaciones decidimos, para no pedir más, hacer una rifa. Quedan pagar aún tres semanas más de internación, que son $57.000 y, para no quedar en 0, queremos reunir algo más para cubrir los gastos de vendajes, gastas, vaselina, solución fisiológica y traslados a la veterinaria, porque la perrita va a necesitar al menos 6 meses más de cuidados.

Yasmina es ama de casa. Samira trabaja en el Servicio Penitenciario. Ellas se encargan de la atención de Paola, pero necesitan ayuda.

Para colaborar y/o comprar número de rifa:

Quienes quieran ayudar a Paola, sea con dinero, alguna donación, o para participar de la rifa, pueden comunicarse con Yasmina al 261 2597309 o con Samira al 261 5333439, o donar a través de Mercado Pago por el correo yasarasco17@gmail.com, o por el CVU 0000003100047964080693, también a través de la cuenta del Banco Nación de Samira con el CBU 0110285930028511890814. O en la Veterinaria Fauna ubicada en calle Azcuénaga 115, de Godoy Cruz, o al 422-2241.