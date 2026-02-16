La única fábrica del mundo que convierte el dióxido de carbono en piedra y desafía el cambio climático

A diferencia de muchas tecnologías de captura de carbono del mundo que sólo almacenan el CO en forma gaseosa bajo tierra con el riesgo de fugas a largo plazo, aquí el dióxido de carbono se mineraliza permanentemente, convirtiéndose en roca estable sin posibilidad de retorno a la atmósfera.

Orca el pionero en transformar CO en piedra (1)

¿Por qué es única en el mundo?

Aunque existen otras iniciativas de captura de carbono, Orca fue la primera gran planta en el mundo en convertir CO del aire en piedra de forma verificable y continua. La asociación entre Climeworks y Carbfix ha demostrado que este enfoque a gran escala es viable, aunque todavía está en etapas iniciales de despliegue tecnológico.

El nombre “Orca” proviene de la palabra islandesa orka, que significa energía, y la planta está diseñada para funcionar completamente con energía renovable, principalmente geotérmica, reduciendo así su huella de carbono operativa.

Aunque a nivel global todavía captura una cantidad relativamente pequeña de CO comparado con lo que se emite cada año (decenas de miles de millones de toneladas), Orca representa una innovación operativa clave. demuestra que es posible retirar carbono del aire de manera permanente y ampliable.

Además, proyectos sucesores más grandes (como Mammoth, otra instalación de Climeworks en Islandia) apuntan a incrementar la capacidad de captura en varias decenas de miles de toneladas al año, acercando estas tecnologías a impactos climáticos significativos a gran escala.