La UNCuyo ratificó la suspensión de la sala COVID del Hospital Universitario

Al mismo tiempo, el cuerpo accedió a la idea del Hospital Universitario de que, llegado el caso, la sala de internación esté disponible ante la contingencia que se pudiera ocasionar, si se produce una “segunda ola” de la pandemia en Mendoza.

El Comité de Emergencia COVID-19 de la UNCuyo, integrado por las máximas autoridades de siete facultades, entre otras, anunció días atrás, la suspensión de las labores de la sala de internación a raíz del nulo ingreso de pacientes con coronavirus y de que habían dato de alta a todos los pacientes internados.

La razón fundamental de esa decisión es que "la UNCuyo no cuenta con los fondos necesarios para mantener una estructura ociosa que implica un gasto promedio de $5 millones mensuales", se afirmó en el parte de prensa.

"Al tratarse de fondos de una Universidad pública, ese gasto implicaría erosionar fondos que podrían usarse en otros proyectos o carreras".

Según el Comité, primó la idea de consolidar “una sana administración”, custodiando los fondos de esa Casa de Estudios.

En ese sentido se expresaron algunos integrantes del comité, invitados por el CS para explicar su accionar. El vicedecano de Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola, quien señaló que el equipo analizó “tres escenarios posibles”: seguir con la sala como hasta ahora; garantizar una guardia mínima o suspender las actividades.

Las dos primeras alternativas significaban un alto costo presupuestario ya que, al no haber casi internados, habría ingresos nulos a partir de los convenios realizados con las distintas obras sociales. Por lo tanto, la UNCuyo debería afrontar íntegramente esos gastos.

"De los 3 escenarios nos pareció que el más razonable es suspender la unidad de internación hasta que aparezca una necesidad desde el sistema de salud", dijo González Gaviola.

En similar línea habló el decano de la Facultad de ciencias Médicas, Roberto Miatello, que además dejó en claro que el Hospital Universitario se asemeja más a un hospital de administración privada que pública.

"Nuestro hospital funciona y se financia de forma más similar al sistema privado que al público", dijo. "El sistema privado se está reestructurando hacia la forma original que tenía antes de la pandemia", indicó, advirtiendo que muchos efectores privados adaptaron áreas para atender a pacientes COVID.

“En este momento el personal que contrataron para atención COVID también ha sido desafectado o regresado a sus servicios originales si provenía de otros ámbitos”, añadió, marcando la similitud con lo que plantean para el hospital Universitario.

Varias de las autoridades presentes mostraron su repudio a las declaraciones del ex director interino del hospital, Jorge Juri, que trató de “ignorantes y faltos de sentido común” a quienes integran el Comité por la decisión tomada.

No todos fueron palos para Juri. La decana de ciencias Políticas y Sociales, también integrante del Comité, hizo un reconocimiento, tras sintetizar la historia del hospital y el particular proceso que se dio este año. “Jorge Juri (director nombrado interinamente en la pandemia) logró un muy buen trabajo con su equipo, con un gran sentimiento de pertenencia del hospital y que implicó incluso que muchos médicos volvieran a trabajar al hospital”, destacó. “Esto tiene un gran valor que no vamos a desconocer”, agregó.

Sobre el final del encuentro, el rector Daniel Pizzi resaltó la tarea del Comité de Emergencia y ponderó además el aval del Consejo, remarcando la actitud dialoguista de la gestión.

"Debemos tener muy claro que el diseño de la política institucional del hospital universitario se elabora y se aprueba en este Consejo", celebró el Rector.