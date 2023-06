La UNCuyo precisó que se sumó al paro sólo uno de los seis colegios secundarios

En tanto en el DAD acompañaron la medida de fuerza un promedio del 15% de los profesores.

colegios de la uncuyo escuelas secundarias martín zapata.jpg En la escuela Martín Zapata, de la UNCuyo, las actividades se desarrollaron este viernes con normalidad.

Desde el gremio docente recalcaron que la medida de fuerza se concretó para "expresar el rechazo al ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional producto del sostenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

También volvieron a reiteraron su pedido de que no se les descuenten los días de paro, tal como quedó establecido por las nuevas autoridades de la UNCuyo, Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

"Después de numerosos intentos para convocar el diálogo con el gremio; algo que no se pudo conseguir, la decisión asumida por las autoridades de la UNCuyo ante el paro docente, aunque reconocemos el derecho al mismo, es de no pagar los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva", remarcó la rectora en marzo pasado.

