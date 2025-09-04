La tumba en la que uno puede jugar y divertirse: dónde queda y de quién es

Joseph Grimaldi Park Joseph Grimaldi Park, ubicado en Londres.

¿Dónde queda la tumba de Joseph Grimaldi?

Si uno se encuentra en la ciudad de Londres, junto al Regent's Canal, cerca de Angel, se puede encontrar el parque Joseph Grimaldi.

Este parque data del siglo XVIII y fue el lugar de enterramiento de la hoy demolida capilla anglicana de St. James, y a finales del siglo XIX se convirtió en un parque público.

Este parque debe su nombre al payaso de pantomima Joseph Grimaldi, quien fue enterrado aquí en 1837. Sin embargo, su tumba no es como cualquier otra, ya que en la misma se puede bailar.

En concreto, el lugar donde descansa Grimaldi es conocido por tener una instalación que se llama 'Una invitación a bailar sobre la tumba'. Se trata de dos tumbas con forma de ataúd, realizadas con tejas de bronce, que emiten notas musicales al pisarlas.

Si uno sabe cómo tocar estas tejas de bronce, se puede llegar a intepretar "Hot Codlins", una canción que fue popularizada por Grimaldi.

Sin dudas que la tumba de Joseph Grimaldi es una de las más curiosas y únicas de todo el mundo, y además se ha convertido en un destino de peregrinación para los payasos modernos. Desde 1946 se celebra un Servicio Memorial Grimaldi en el que los payasos se reúnen para honrar al padre de su oficio y elogiar el don del humor.