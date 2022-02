La tormenta de granizo destruyó más del 80% de los cultivos en San Martín y evalúan las pérdidas

Canal 7 estuvo en el Este provincial y verificó los destrozos. En un informe mostró las imágenes de cómo quedaron los cultivos ante la desazón de productores y propietarios.

Embed

Una propietaria, Mabel Pilutti, contó que "el problema mayor es que la caída de granizo duró mucho. Quizás las piedras no eran tan grandes, pero la cantidad fue mucha. El piso fácilmente quedó cubierto 10 centímetros por el granizo".

"No sé cómo vamos a seguir -continuó- porque no vamos a tener cosecha, peligra la cosecha del año que viene y encima hay que seguir pagando los impuestos. Es muy angustiante".

"Se te vienen abajo los brazos", dijo a su turno el productor Enrique Ramos y sumó: "Causa impotencia ver que se pierde todo. Uno apuesta todo para una cosecha y no la tiene. No hay forma de recuperar esto. Los más afectados son la uva, el zapallo, el tomate y la cebolla. Cuando caía el granizo me metí deabjo del galpón y recé".

Granizo-San-Martin.jpg

La ayuda oficial

Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería, comentó que "ha sido un fenómeno de características inusitadas. Hubo una franja de granizo que tomó la ruta desde el Shopping hasta La Paz, con un ancho de 4 kilómetros. No hay solución para cambiar el clima: esto es Mendoza. Tampoco se trata de insuficiencia en la Lucha Antigranizo. Lo que sí se puede hacer es mitigar. Entendemos la tristeza de los productores y es razonable. Claro que los vamos a asistir".

Raúl Rufeil, intendente de San Martín, también recorrió los sectores que se vieron más afectados. "Estuve en comunicación permanente con el vicegobernador Mario Abed y con el subsecretario de Agricultura. Vamos a tener una merma significativa en la producción y estamos trabajando con la Provincia por ayuda para el departamento en su economía regional. Es una situación difícil, especialmente para el productor primario y más pequeño”, señaló el jefe comunal en declaraciones que reprodujo el portal Tiempo del Este.

"Esto causó diferentes porcentajes de daño y los organismos provinciales serán los encargados de evaluar, de manera objetiva, el daño producido, que hoy puede ser de un determinado porcentaje, pero que suele aumentar con los días”, agregó Rufeil.

También Acovi

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) también estuvo con los damnificados: "Visitamos a productores del departamento de San Martín, una de las zonas más afectadas por el granizo. Es angustiante ver el daño que ocasionó la piedra en una época clave como lo es la cosecha, justo antes de culminar el esfuerzo realizado durante todo un año", expresaron desde la entidad.

Asimismo, consideraron: "Se estiman daños de un 70% en algunos sectores y un aumento de costos al momento de realizar la cosecha, todo esto sumado a la falta de mano de obra, problemática ya conocida. Desde Acovi nos pusimos a disposición de los productores para gestionar la asistencia disponible ante los organismos públicos, junto con el apoyo de nuestros microcréditos y el fondo solidario de de nuestro sistema cooperativo".

Primeras soluciones

Desde el Ministerio de Economía de la provincia, informaron que en tanto se hacen las evaluaciones se realizarán las siguientes acciones:

1) Se otorgará a través del programa SOLAR (Sostenimiento a Labores Agrícolas y Rurales), la suma de 18 mil pesos por 3 meses, hasta 5 personas por propiedad lo que significan un total de $270 mil, por fincas que se vean afectadas en más de un 80% de daños (desastre agropecuario).

2) Programa de fertilización con participación del Iscamen, con el objetivo de recuperar y fortalecer la planta, y promover su pronta recuperación para este año y el venidero. Con ello se busca evitar por la cercanía con la cosecha- la utilización de productos nocivos para la producción.

3) Créditos a tasa subsidiada del Fondo de la Transformación y el Crecimiento, consistente en la suma de hasta 750 mil pesos con un año de gracia y mínimos requisitos.

4) El Gobierno provincial buscará que productores sean alcanzados por la emergencia económica (50% al 80%), consistente en descuentos en el pago de servicios y beneficios impositivos.