La técnica para pedirle a alguien que te devuelva el dinero que te debe, sin fracasar ni quedar grosero

Puedes enviar un mensaje que diga algo como: "Hola, ¿te parece si hablamos un rato sobre el dinero que te presté? Quisiera saber cuándo podré recibirlo de vuelta". De este modo, creas un espacio donde la otra persona puede sentirse más tranquila para abordar el tema.

Sé directo pero amable

Evita rodeos y ve al grano, pero hazlo con amabilidad. En lugar de hacer insinuaciones o dejar que el tiempo pase esperando que la otra persona lo haga, puedes ser directo, pero con respeto. Algo como: "Quería saber si ya tienes algún momento para devolverme el dinero que te presté. Agradecería mucho si pudieras hacerlo en los próximos días". Este enfoque es claro, pero no confrontativo.

Usa el tono adecuado

No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Evita cualquier tono de reproche o de desesperación. Por ejemplo, en lugar de decir "No sé cuándo me vas a devolver el dinero", puedes decir: "Entiendo que a veces las cosas se complican, pero me gustaría saber si hay algún inconveniente con la devolución del dinero. Estoy contando con ello".

Ofrece opciones y flexibilidad

Si crees que la persona no puede devolver la totalidad del dinero de inmediato, ofrece opciones para que el proceso sea más sencillo. Puedes sugerir un pago parcial o una fecha específica. Esta flexibilidad puede hacer que la otra persona no se sienta presionada ante la deuda, pero también te ayuda a recuperar parte de lo que te corresponde.

Recurre a la empatía

Es importante reconocer que las personas pueden estar pasando por situaciones difíciles, y expresar comprensión por su situación puede generar una mejor reacción. Sin embargo, no dejes que esto te haga conformarte con esperar indefinidamente.

Si la situación no cambia, hazlo más formal

Si después de varias conversaciones el dinero sigue sin devolverse, puede ser necesario recurrir a un enfoque más formal, como un recordatorio por escrito o incluso un acuerdo claro sobre el plazo de devolución. Si lo haces por mensaje, asegúrate de ser firme pero cortés: "Hola, espero que estés bien. Solo quería recordarte que el dinero que te presté aún está pendiente. Agradecería que me confirmes cuándo podré recibirlo, ya que lo estoy necesitando".