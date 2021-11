La sorprendente y tierna respuesta de Joaquín a Santi Maratea

"Hola ¿alguien me puede explicar todo sobre el nene de las tortas? Estoy full Madeleine y no pude ver mucho, pero supuse que ya había conseguido la plata que necesitaba, pero recién me dicen que creen que no, ¿alguien sabe?", escribió en su cuenta de Twitter Santi Maratea.

Lo primero que hizo el influencer fue escribirle al nene "hola wachin todo bien", a lo que el menor respondió "hola si". Maratea continuó la charla "Me alegro. Me mandaron todos tu historia. Sos un crack. Cuánta plata te falta por juntar?", a lo que Joaquín sorprendió con la respuesta "¿A vos también te critican por todo?". Maratea le contestó: "Obvio, a todos nos critican. Pero no hay que hacer caso". Luego agregó: "El nene de las tortas se ganó mi corazón de verdad", y compartió la captura de la conversación.

El influencer de esta forma dejó en claro que quiere sumarse a la causa y armar una campaña para que Joaquín pueda operarse, ya que necesita colocarse cuatro expansores que cuestan 500 dólares cada uno.

Este lunes, luego de la charla con el menor, Maratea twitteó: "Igual las críticas son lo de menos, hoy vamos a darle una mano a Joaquín (el nene que hace tortas) le pese a quien le pese".